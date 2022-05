MILANOVIĆ RAZOTKRIO VUČIĆA: Ja znam što on gleda! Da kupe tri puta više oružja, opet su bezopasni. Slabo je to. Otrest ćemo ih kao prhut s revera

Autor: Dnevno.hr

Premijerka Srbije Ana Brnabić je u emisiji Hit tvit na srpskoj televiziji Pink govorila o optužnici koju je Srbija poslije 27 godina podigla protiv pilota iz Oluje, a izjavu koja je najviše odjeknula dala je kao komentar hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da će hrvatska vlada iskoristiti sve mehanizme da zaštiti hrvatske pilote i dostojanstvo Domovinskog rata.

“Vi ste etnički očistili Hrvatsku, ne postoji etnički čišća država na teritoriju Europe od Hrvatske. Vi ste istjerali sve te ljude pa onda kažete – nisu morali bježati. Vidjeli smo kako nisu morali bježati budući da su oni koji su ostali uglavnom pobijeni”, rekla je Brnabić.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nije želio komentirati njezine izjave jer, kaže, nemaju težinu.





“Stavljaju nas u glupu poziciju, Vučić se mora boriti s promjenama političkog kursa, bijega od Putina, Vučić je pregazio neke od temelja vjere srpske vanjske politike, srpsko-rusko bratstvo nije povijesna konstanta, dolazi u valovima, Vučić je morao birati. Sad kao da Hrvatska uvede nadležnost za sva kaznena djela u Srbiji za koja nije nastupila zastara. Posljedice univerzalne jurisdikcije su opasne, vratiti će ti se, posebno ako si Srbija koja je nedefinirana, ja znam što Vučić gleda, on gleda rasplet situacije u Ukrajini, napredovanje ruske vojske i svaki dan bilježi, ako to krene u smjeru u kojem nažalost ide, za mjesec dana će biti jači, kupuje vrijeme. Gleda, kalkulira, ide dobro prema njegovom mišljenju. Opasne su takve izjave za Srbije, ali moja nadležnost tu završava, to je opasno za njih, neće ih Hrvatska napasti, da kupe tri puta više oružja, opet su bezopasni. Hrvatska je u NATO-u. Naoružavaju se, ali to je slabo. Ukrajina je jako naoružana pa opet ne pomaže. Ako si dio jakog saveza, to je nebitno, ako si na vjetrometini, onda ovako patiš. Zato kažem da je politika Beograda prije svega opasna za Srbiju, strest ćemo to kao prhut s revera”, rekao je Milanović.

Dodaje, njegov politički utjecaj je neusporediv s onim koje Vučić ima u Srbiji.

“Naši su kriteriji drugačiji, Srbija je odabrala takav model vlasti, predsjednik je gazda svega”, rekao je Milanović nakon svečanosti povodom Dana Grada Zagreba.