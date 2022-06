MILANOVIĆ RAZOTKRIO ŠTO SE DOGAĐALO IZA KULISA: I to su nam državnici! ‘Neki znaju malo, a nekolicina je zatucana’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović boravi u Madridu gdje se održava samit NATO saveza.

Sastanak na vrhu šefova država i vlada NATO-a redoviti je sastanak na vrhu Saveza, a Kraljevina Španjolska domaćin je u prigodi njezine četrdesete obljetnice članstva u NATO-u.

Mnogi su ovaj sastanak nazvali ‘prijelomnim’ s obzirom na rat u Ukrajini koji bijesni od 24. veljače ove godine, a pale su već prilično velike odluke. Turska je odlučila da neće biti prepreka Finskoj i Švedskoj, koje žele postati članice nakon više desetljeća politike neutralnosti.





Milanović govorio i BiH

I sam predsjednik Milanović pokušao je igrati sličnu igru, samo Hrvatska, ruku na srce, nije sila poput Turske i njegova uvjetovanja s isticanjem problematike u BiH te izmjena izbornog zakona nisu naišla na plodno tlo. Milanović je i sam rekao kako je na sastanku šefova država i vlada NATO-a govorio o problemu Bosne i Hercegovine kazavši kako je ona „sigurnosni problem, manji od onog s kojim se suočavaju sjeverne i baltičke države, ali naš sigurnosni problem.”

Nije čitao s papira, barem ne onog koji je pripremio Grlić Radman

Kako izgleda, strahovi Vlade i premijera Andreja Plenkovića zbog toga što bi Milanović tamo mogao reći, pokazali su se djelomično opravdani, barem utoliko što stvarno nije čitao s papira koje su mu pripremile diplomatske snage ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. No, ekscesa, čini se, nije bilo.

No, zanimljiv je dio jučerašnjeg govora predsjednika u kojem je otkrio kako su njegovi kolege iz brojnih država reagirali na ono o čemu je govorio te nam dao uvid u to kako to zapravo, iza kulisa, izgleda na sastancima tako visokog profila.

Što se događa iza kulisa? ‘Neki državnici znaju malo, nekolicina je zatucana’

Rekao je da na sastanku na vrhu NATO-a postoji dvije vrste ljudi.

„Govorim o državnicima, koji znaju jako malo ili nimalo. S tim ljudima i njihovim suradnicima nitko ne radi. Zna se tko može raditi i tko koristi svoje i njihovo vrijeme već godinama da im približi problem s kojim Hrvatska živi i s kojim je suočena. Ti koji ne znaju ništa su manji problem, oni su većina, jer s njima se može raditi, pričati, odgovarati im na pitanja. Nekolicina je naprosto zatucana u svojim predrasudama koje će biti malo teže promijeniti, ali na tome treba raditi. A u nekim situacijama, kao što je bila ova u Bruxellesu na sastanku Vijeća – kad su Ukrajina i Moldova potpuno bezuvjetno dobile status kandidata, a Bosna i Hercegovina čvrgu – to je situacija u kojoj država koristi pravo veta i na kraju bi status dobili svi. Ovako je Bosna i Hercegovina dobila prazna obećanja“, istaknuo je predsjednik Milanović.

„Da su drugi ranije radili svoj posao, da su bili aktivni, agresivni u zastupanju svojih stavova, države bi drugačije ponašale”, zaključio je predsjednik.