MILANOVIĆ POLUDIO NA DEŽULOVIĆA I OPTUŽIO GA DA NE VOLI HRVATSKU: ‘Ragnar za siromašne, sitni picaškandal i provincijalni hejter…’ Hoće li stići protunapad?

Autor: Dnevno

Predsjednik Zoran Milanović u svojoj se najnovijoj Facebook objavi okomio na kolumnistu Borisa Dežulovića. U navedenom tekstu Dežulović je Milanovića prozvao zbog davanja podrške poduzetniku Stipi Latkoviću, za kojeg se tvrdi da je svojim građevinskim projektom devastirao uvalu Vruje zbog čega je organiziran i Festival bespravne gradnje.

Milanović je tako sasuo niz uvreda na Dežulovićev račun, a potom je progovorio o ‘šatorašima’. Ustvrdio je da je premijer Andrej Plenković bio taj koji je ‘hodočastio’ u šator na Savskoj.

“Boro od Piska, Ragnar za siromašne, nesposoban prikladno odgovoriti na činjenicu da laže o činjenicama, danas, u nekom polupismenom tekstuljku, laže dalje. Nagrađivano piskaralo i sitni picaškandal, a ne novinar, bezobrazno laže da sam prije pet godina „hodočastio šatorašima”. Naravno, istina je drukčija. Ne suprotna, nego baš drukčija.

Predstavnici branitelja su posjetili mene, u kolovozu 2016. u sjedištu Socijaldemokratske partije na Iblerovom trgu, na mom ‘terenu’. Nisu hodočastili, nego predložili sastanak. Primio sam ih. Kao što sam ih, godinu dana ranije, pred kamerama Yutela, primio i u Vladi. U šator je ‘hodočastio’ Plenkošenko. S ove distance, ti ljudi su budistički monasi u odnosu na Ragnara iz Piska”, navodi Milanović.

Mizerna podmetanja?

Potom se osvrnuo na, kako piše ‘mizerno podmetanje tzv. ‘dede ustaše’, te dodao kako nema problema s time da se polemizira o članovima obitelji političara.

“Mizerno podmetanje tzv. ‘dede ustaše’ me uopće ne smeta. Sam sam to, uostalom, bio jednom spomenuo. Ne vidim problem u tome da se u javnom prostoru govori i polemizira o članovima obitelji političara – to je cijena javnog djelovanja. Kroz takvu polemiku preispitujemo i vjerodostojnost mnogih od nas, ukazujemo na kontekst, prevrtljivost, oportunizam i licemjerje. Naravno, presudno važno je da se čineći to služimo istinom.

Ragnar za siromašne se, površan kao neki nesvršeni student, ili maši poluistine ili prijesno slaže.

Moj biološki djed je ubijen u Senju u listopadu 1943. Ubili ga ‘njemački vikinzi’, Ragnare moj. Očuh moje majke, drugi muž moje bake, imao je nesreću da ga unovače u vojsku tzv. NDH pa je za nagradu nakon rata odležao dvije godine u Gradiški. Ovo su činjenice o kojima sam već govorio, ali Ersatz Smoje je očito bio usredotočen na dušmanina iz Vruje pa nije pročitao ili čuo. Motrio je na nj iz strateške polutame svoje zapovjedne izbe”, nastavio je Milanović.

Potom se ponovno okomio na Dežulovića kojeg je nazvao ‘provincijalnim hejterom, koji nije podnosio “onakvu Jugu”, ali ni Hrvatsku.









“Boro ne podnosi nikoga i ništa. Nije podnosio onakvu Jugu, ne podnosi niti Hrvatsku. Živcira ga Split, gadi mu se Beograd. A izvan akvatorija bivše države njegov šuplji drakkar potonuo bi ko klada. Provincijalni hejter. Na njegovu sreću, rođen je i živi u ekstatičnom bonusu Dalmacije. Tamo i budale djeluju bistro.

Za discipliniranu, funkcionalnu i modernu državu u kojoj se gradi i radi prema zakonima učinio sam sto puta više nego što će Ragnar ravnih stopala ikada u svim svojim kvaziliteralnin pomutnjama i ostalim priključenijima”, zaključio je Milanović te Dežuloviću zaželio dug život uz jednu ‘želju’.

Želim mu dug život, ali prije nego što jednoga dana Pisak zamijeni Valhallom, Ragnar bi se zajednici mogao odužiti jednim mandatom predsjednika Vrhovnog prijekog obalnog suda. Ne znam koju školu je završio, ali zna sve.