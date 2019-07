Milanović pokopao Plenkovića!Žestoko ga naribao zbog Kuščevića

Predsjednički kandidat Zoran Milanović komentirao je slučaj ministra uprave Lovre Kuščevića, čija imovina već tjednima zaokuplja pažnju javnosti. Objavio je zanimljiv post na svom Facebooku.

“Sve ovo oko aktualnog premijera i njegova ministra jako ‘vjerodostojno’ zaudara na već viđeno. Slučaj gašenja obiteljske tvrtke iz koje je prethodno do srži isisana sva supstanca, a naručitelji i državni proračun prevareni jest priča za sebe i njom neka se bave oni kojima je to u opisu posla. Nadalje, nemam ništa protiv toga da nečija priobalna djedovina, ali i neka druga, jednom postane građevinska zona. Ako je po zakonu i osnovama urbanizma – ok. Samo duboko jalna bića imaju s tim problem. Ali ako je istina, ponavljam, ako je istina, da su Kuščevići kupili obično šipražje od svog sumještanina, da bi to šipražje pravno/političkom alkemijom uskoro postalo pozlaćeno i stostruko vrednije, radi se o nečemu puno gorem. Takvu prijetvornost i vjerolomnost treba kazniti. Tu se ne radi o običnim, malim ljudskim slabostima”, napisao je Milanović na Facebooku.