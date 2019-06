Milanović poklopio Škoru: ‘Ratna odšteta od Srbije? Zašto obećaje da će nešto napraviti, a unaprijed zna da ne može?’

Autor: Dnevno

Zoran Milanović stigao je na Brač zbog proslave Dana grada Supetra, baš kao što je bio i na proslavi Dana antifašističke borbe u Brezovici. U Supetar je došao na poziv prijatelja na neformalno druženje, a kako se našalio, i da bi oslušao bilo naroda. Najavio je dugu i tešku političku trku, ali i svoju nadu da ulazi u drugi krug izbora.

Na pitanje misli li da bi Andrej Plenković trebao smijeniti ministra uprave Lovru Kuščevića zbog afere s nekretninama, Milanović je odgovorio: “Ja ne mogu i neću komentirati svakodevne političke događaje, to se od mene ne očekuje, a ne očekuje se ni od predsjednika bar ovako kako ga Ustav sada određuje.” Komentirao je i medijske napise da bi Plenković mogao zasjesti na čelo Europskog vijeća, umjesto Donalda Tuska:”Ja sam rekao, za razliku od svojih konkurenata, navijam da ljudi iz Hrvatske dobiju visoke službe u međunarodnim organizacijama u inozemstvu, da je to dobro za nas.”

Kako je predsjednički kandidat Miroslav Škoro u petak navečer izjavio da Srbija mora platiti odštetu ljudima koji su završili u logori, kao i da se s tom zemljom mora što prije riješiti pitanje nestalih, Milanović je pozvan da prokomentira izjave svog protukandidata.”Na pitanju nestalih, jedno duboko, teško, bremenito pitanje, radili smo koliko smo mogli, kao i sve prethodne vlade, osim što nismo lagali ljude. Jedino gore od toga da ne radite, je da radite malo i da ljudima koji su godinama opterećeni jednim neriješenim problemom koji razara obitelji, razara ljudsku dušu, obećavate da ćete nešto napraviti, a unaprijed znate da nećete i da ne možete. To je jednostavno loše”, zaključio je Milanović.

Milanović je komentirao odnose sa susjednom Srbijom i izjavio da nije ponosan na događaj kad je morao zatvoriti Bajakovo na dva dana, ali smatra da je to naprosto u tom trenutku bilo nužno. “Što se tiče odnosa sa Srbijom sada je najljepše prijetiti, to bi sad ljudi htjeli čuti da prijetim, ali neću prijetiti, naprosto odbijam takav način razgovora”prelomio je Milanović. “Nas su cipelarili i ucjenjivali i vidite kako je to završilo. Ušli smo u Europsku uniju, tu nam je kako je, nije loše, moglo bi biti bolje i to je to. Takav obrazac prema Srbiji samo zato što je to Srbija i što je trenutno na čelu te države, vlade i nogometnog i košarkaškog saveza čovjek koji je u ratu bio vrlo prljav igrač i u politici je od dječjeg vrtića, to neće utjecati na moj stav prema Srbiji i politici prema Srbiji, ali i BiH. To su susjedne države i mi možemo samo izgubiti ako su one slabe. To nije oblik dominacije”, zaključio je Milanović.