MILANOVIĆ PLENKOVIĆU U NOVOJ GODINI PRIPREMA PAKAO! Krenut će na njega s vrlo ozbiljnom temom

Autor: Iva Međugorac

Više od pola godinu traju previranja između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Posebno buran odnos vladajući dvojac imao je u vrijeme kada se birao predsjednik Vrhovnog suda, točnije u periodu kada je Milanović smatrao da mimo protokola na čelo toga suda može progurati svoju kandidatkinju, profesoricu Zlatu Đurđević, kako mu to nije pošlo za rukom, na poziciju predsjednika Vrhovnog suda stigao je Radovan Dobronić.

I baš kada se učinilo da bi se tvrda kohabitacija mogla omekaniti te da bi uskoro ovaj dvojac mogao krenuti na popunjavanje diplomatskih fotelja uslijedili su novi, bespoštedni ratovi u koje je Milanović uvukao ministra obrane Marija Banožića, ne birajući riječi ni za Plenkovićeva koalicijskog partnera Milorada Pupovca. I u godini koja je pred nama, prema tvrdnjama upućenih odnos će biti podjednako zategnut, a sukobi još intenzivniji.

”Prije svega Milanović i Plenković morati će se usuglasiti oko veleposlanika, a to neće ići glatko premda je princip pola, pola već dogovoren, Milanović neće pristati na sve što Plenković sugerira, očekivano je da će se buniti, baš kao što su se HDZ-ovci pobunili kada je u medije dospio navodni popis predsjednikovih kandidata na kojem su se našli Mihael Zmajlović, Ranko Ostojić i Goldstein”, nabraja naš sugovornik iz Ureda predsjednika te napominje kako se sukobi mogu očekivati i oko pravosuđa.

Zagorčavat će život Plenkoviću

”Milanović ne misli stati s kritikama na račun pravosuđa, posebno ako dođe do krađe Mostova referenduma, i broja potpisa”, najavljuje nadalje naš sugovornik te naglašava kako će Milanović inzistirati na rješavanjima pitanja koja se odnose na obranu.

”Zašto su cijene Rafala porasle preko noći, što točno plaćamo, kome i zbog čega, sve su to pitanja na koja će se morati ponuditi odgovori, Milanović to neće tek tako pustiti, jer je cijeli proces proveden traljavo i zamršeno, osim toga, kada je o obrani riječ, Milanović namjerava potencirati pitanja ostale zapuštene opreme, kao i položaj vojnika, definitivno će zagorčavati život Banožiću premda se on iz toga svega u što je ušao pokušao nevješto izvući, ono što je izgovorio za Božić ne liši ga odgovornosti”, smatra naš sugovornik koji napominje kako će se Milanović i u ovoj, novoj godini žestoko boriti za prava hrvatskog naroda u BiH te će na tome ozbiljno provocirati Plenkovića pošto smatra da po tome pitanju nije dovoljno poduzeo, a ta tema važna je i utoliko što BiH u idućoj godini očekuju izbori.

Plenković se nema namjeru zamarati Milanovićem

”Obavještajne službe iduća su tema prijepora, oko toga će gorjeti, Milanović zahvaljujući Lozančiću o tome jako puno zna, i definitivno će toj temu studiozno posvetiti”, najavljuje naš sugovornik te dodaje da je premijer Plenković radi toga sve nervozniji, dok iz krugova bliskih Plenkoviću poručuju kako premijer nema razloga za nervozu.

”Opet je donekle uspješno izbalansirana korona kriza koja nas je zadesila, situacija sa cjepivom ide ka stabilizaciji, na dobrom smo putu da sve to ostavimo iza sebe, iako treba biti oprezan, Plenković će ovu godinu posvetiti pripremama za euro i za ulazak u Schengen, nema se namjeru zamarati Milanovićem i njegovim prozivkama, iako naravno neće puštati da ga gazi bez argumenata na svakom koraku”, otkriva naš sugovornik blizak predsjedniku Vlade te priznaje kako je za Plenkovića jedan od najvećih izazova u mandatu proces obnove Banovine i Zagreba koji ozbiljno kaska.

”To mu je značajno, a važna su mu i imenovanja u diplomaciji, ali neće popuštati Milanoviću kao što mu je napravio ustupak s Vrhovnim sudom”, priča naš sugovornik dajući naslutiti da bi to mogao biti povod za turbulencije između Pantovčaka i Banskih dvora. Izgledno je dakle da je pred nama novi, buran period te da Milanović i Plenković planiraju nastaviti sa tvrdom kohabitacijom, baš kao što je to najavljeno na početku Milanovićeva predsjedničkog mandata.