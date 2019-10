MILANOVIĆ OVO NEĆE PREŽIVJETI: Stiže mu opasnost koju ne može izbjeći

Razlika između troje najisturenijih kandidata na predsjedničkim izborima, iz mjeseca u mjesec se smanjuje, a drugi krug po svemu sudeći doima se kao neizbježna opcija. Pritom valja imati na umu da službeni dio kampanje još nije niti krenuo. No, utrka se zakuhava, a da je tome tako potvrđuju aktivnosti Zorana Milanovića koji ne prestaje hodočastiti po Hrvatskoj, dok istodobno Miroslav Škoro izbacuje prvi spot, za to vrijeme, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović čeka pravu priliku te za sada samo kao državnica nastoji privući dio birača. Najveći je problem po šeficu države u tome što se stječe dojam da kampanju za nju, ne baš najuspješnije odrađuje predsjedništvo HDZ-a predvođeno Andrejom Plenkovićem. Ali baš to valja i imati na umu kada se govori o predsjedničkim izborima, aktualna šefica države još nije u kampanji iako njeni potezi ukazuju na to. Ono što je iz svega što smo do sada vidjeli razvidno jest da će se koplja loviti između desice i centra, a tri kandidata koja su najisturenija u javnom prostoru zapravo imaju isti cilj, ući u taj famozni krug.

Obračun u prvom krugu, naslućuje se to već sada biti će bespoštedan, na desnici će se lomiti koplja između Grabar-Kitarović i Škore, dok će se sva tri kandidata nastojati boriti i za birače centra. milanović u prvom krugu ne bi trebao imati problema, jer ljevica će se doista okupiti oko njega budući da drugih ozbiljnih protukandidata nema, ako se izuzme Mislav Kolakušić koji se ideološki nije opredjeli. Pitanje je međutim kako će se predsjednica pa i Škoro snaći u drugom krugu ako odu previše u desno, a osim toga, Milanoviću se kao problem zrcali to što on prostora za proširenje svojeg biračkog bazena nema, dok s druge strane Škoro i predsjednica u drugom krugu mogu računati na to da će se glasači desnice ujediniti i podržati jednoga od njih dvoje. Dakle, Grabar-Kitarović i Škoro u prvom krugu moraju krenuti u ozbiljan napad koji Milanovića čeka u drugom krugu. U svakom slučaju zanimljiva i neizvjesna borba.