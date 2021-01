MILANOVIĆ OTKRIO ŠTO ZNA O MASOVNIM PLJAČKAMA U PETRINJI: Zatrpan sam porukama

Nepovjerenje građana u Crveni križ gostujući na N1 televiziji neizravno je komentirao predsjednik Zoran Milanović koji je kazao kako je i sam upoznat s ratom na društvenim mrežama koji se poveo oko volontera. “Što se tiče sukoba na društvenim mrežama, one su paukova mreža u kojoj se smješkaju crne udovice i tarantule i to je donijelo više zla nego dobra, to je prostor za svakog tihog patnika koji bi to radio u tami svoje sobe. Vidio sam na društvenim mrežama da se masovno pljačka. Zatrpan sam porukama da je na terenu masovna pljačka humanitarne pomoći, to nije istina”, kazao je Milanović.

O optužbama na račun Crvenog križa nedavno se oglasila njihova glasnogovornica Katarina Zorić. “Svaka krizna situacija je i vrijeme kada se šire dezinformacije. HCK sa svim timovima, ali i ostale službe, svi pružaju pomoć. Dijelimo pomoć. Ako postoji neka osoba ili kuća, umjesto da se bavimo tipkanjem po društvenim mrežama, ljudi, nazovite 0800 11 88 i javite, dajte konkretnu adresu i mi ćemo otići”, poručila je i dodala da je do sada podijeljeno više od 40 tona hrane, 8000 toplih obroka, ne zna koliko tona odjeće i posteljine.

Na napise i polemike o Crvenom križu koje se šire društvenim mrežama reagirao je i Faktograf. ”Društvenim mrežama proširile su se informacije kako ne treba slati pomoć preko Hrvatskog crvenog križa jer se ta pomoć zapravo usmjerava prema korumpiranim osobama”, kažu na ovom mediju te priznaju kako su i do njih stigli upiti čitatelja o ulozi Josipe Rimac u Crvenom križu. No, napominju kako je ona dala ostavku na mjesto potpredsjednice ove organizacije u lipnju ove godine nakon ozbijanja afere Vjetroelektrane. Rimac je ostavku na mjesto potpredsjednice podnijela na samom početku lipnja, a da se nije sama odlučila na taj korak bila bi, tvrdio je tada predsjednik Hrvatskog crvenog križa Josip Jelić, smijenjena na izvanrednoj skupštini i prije podizanja optužnice.

Josipa Rimac je za potpredsjednicu Hrvatskog crvenog križa te za članicu Glavnog odbora HCK bila izabrana u ožujku 2017. godine na četverogodišnji mandat koji joj je trebao isteći u ožujku 2021. godine. Pozivajući se na njenu imovinsku karticu, u kojoj se navodi da je Rimac članicom HCK-a postala 23. ožujka 2017., mediji su navodili kako se Rimac tek učlanila pa odmah postala potpredsjednica HCK. To, međutim, nije u potpunosti točno jer je Rimac još u mladosti bila vrlo aktivna u kninskom Crvenom križu koji joj je upravo i poslužio kao odskočna daska za bolju vidljivost te daljnje političke položaje”, stoji uz ostalo na ovom mediju.