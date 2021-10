MILANOVIĆ OPET UCJENUJE PLENKOVIĆA! Sve je krenulo prošli tjedan: Kako je eskalirao novi sukob?

Autor: Iva Međugorac

Kada je premijer Andrej Plenković prihvatio da predsjednik Vrhovnog suda bude Radovan Dobronić, odnosno kandidat predsjednika Zorana Milanovića, činilo se kako će se tenzije između vladajućeg dvojca stišati, no suprotno očekivanjima, strasti su opet uzavrele, pa su Banski dvori i Pantovčak ušli u sukobe oko umirovljenja brigadira Elvisa Burčula.

U skladu s time, ali i u skladu s Milanovićevim karakterom pale su teške riječi pa je predsjednik obrušivši se na ministra obrane Marija Banožića najavio da će sve blokirati ukoliko se Burčul ne vrati u aktivnu službu.

”Izgleda da će Plenković opet morati popustiti, Burčul se već vraća u službu”, otkriva nam sugovornik s Pantovčaka, dok naši sugovornici iz Vlade kažu da Milanović nove sukobe otvara zbog imena konzua i veleposlanika. ”Naš ministar Gordan Grlić Radman prošlog je tjedna najavio da bi Plenković nastavio razgovore vezane uz ta imenovanja, a s Pantovčaka je istog trena usliejdila paljba, Milanović praktički Burčulom ucijenjuje Plenkovića i zbog toga dovodi u pitanje imenovanje veleposlanika”, otkriva naš sugovornik iz Vlade te kaže da Milanović već godinu dana komplicira oko imenovanja u diplomatskoj službi.

”Sjetite se da on nije pristao na to da Plenković odredi sve nove veleposlanike i konzule, tražio je svoju kvotu, premda se Plenković tome opirao. Ljetos su se sastali Radman i Orsat Miljenić, i smatrali smo da je postignut kompromis”, kaže naš sugovornik te napominje da što se diplomacije tiče Plenkoviću vrlo važnu ulogu igra Pariz. ”Govori se da bi tamo mogao Miro Kovač, ali u igri je i ravnatelj SOA-e Markić, na to Milanović ne pristaje, ali je pristao na to da Davor Ivo Stier ide u Vatikan”, nabraja naš sugovornik te kaže da je predsjednik opet odigrao strateški. ”Kao što je Plenković formalno imenovanje veleposlanika prebacio na Radmana, tako je on odgovornost prebacio na Miljenića, ali jasno je da i Plenković i Milanović imaju prste u tome i da su oni ti čija je odluka konačna”, konstatira naš sugovornik uz napomenu da bi ovo pitanje uskoro moglo postati ozbiljan problem.

”Znate i sami u kojoj je mjeri Plenkoviću stalo do vanjsko-političke slike u Hrvatskoj, imenovanje veleposlanika postaje problem, nije u redu da se s time toliko rasteže, ispadamo neozbiljni, a sve to zbog nečije taštine i neodlučnosti, to se u visokoj, ozbiljnoj politici tako ne radi”, zaključuje naš sugovornik iz Vlade.