MILANOVIĆ OPET DIGAO BOSNU NA NOGE! Jednom izravnom rečenicom izazvao ovacije: Hercegovci ponovno likuju zbog predsjednika

Autor: Iva Međugorac

Gospodo, taj film ne bute gledali, rečenica je kojom je predsjednik Zoran Milanović još jednom uspio pokupiti simpatije Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih onih koji su se u Kninu okupili povodom Oluje. Isti oni koji su Milanoviću kao premijeru zviždali, sada su predsjedniku Milanoviću pljeskali, kada se oglasio po pitanju optužnica iz Bosne i Hercegovine kojima se tereti hrvatske ratne zapovjednike. Jasno i bez uvijanja, Milanović je u svojem odgovoru ponovno demostrirao svoj tvrdi karakter povučivši kako Hrvatsku BiH zasipa optužnicama za izmišljena djela kolektivne ili zapovjedne odgovornosti, te da bi sve to zapravo trebalo odbaciti.

Novi junak Hercegovine

“Hrvatska država, u ovom slučaju to je totalitet hrvatske države, ne samo Vlada, to su i drugi organi, tome jednostavno treba reći: ‘Gospodo, taj film ne bute gledali.’ Tim ljudima se neće suditi u hrvatskoj državi, mi ćemo ih zaštititi po svaku cijenu, to su naši ratni zapovjednici”, objasnio je Milanović koji u Hercegovini polako, ali sigurno dobiva status nacionalnog heroja. Jasno je predsjednik naglasio kako hrvatska pravosudna tijela ne bi trebala postupati po optužnicama koje smatra neutemeljenima, međutim, početkom godine Županijsko državno odvjetništvo u Splitu suprotno ovim Milanovićevim posljednjim napucima pokrenulo je istragu protiv zapovjednika Prve brigade HVA-o Nedjeljka Obradovića kojega Tužiteljsvo BiH optužuje za ratne zločine protiv civila na stolačkom i čapljinskom području. Ratnih je godina Obradović zapovijedao 116. brigadom HV-a, bivši predsjednik Josipović odlikovao ga je za obranu Metkovića, ali unatoč tome u susjednoj BIH osumnjičen je da je zapovjedio provođenje raseljavanja i premještanja civilnog bošnjačkog stanovništva u dijelove zemlje koji su bili pod kontrolom Armije BIH i druge zemlje te se ujedno spominje odvođenje zarobljenih civila i ratnih zarobljenika u logore Gabela i Dretelj. U optužnici se problematiziraju Obradovićeve zapovijedne ovlasti, a tvrdi se da je znao da civili i zarobljenici koji su neosnovano zatočeni borave u teškim uvjetima te da ih njemu poodređeni činovnici i pripadnici brigade zlostavljaju, no ništa nije poduzeo. Splitska istraga još traje, ona jasno može rezultirati i odbacivanjem optužnice, no Milanović je sada rezolutan, za razliku od predsjednika Sabora HDZ-ova Gordana Jandrokovića koji nije bio tako izravan i precizan kao Milanović.

“U BiH postoje pokušaji da se Hrvate izgura iz pozicije konstitutivnog i jednakopravnog naroda. Različiti su načini na koje se to pokušava učiniti, a ustavna i moralna obaveza Hrvatske je da pomognemo Hrvatima u BiH. Ne tražimo ništa više od onog što im pripada, a to je da imaju ista prava kao Srbi i Bošnjaci, ne samo na papiru nego i u stvarnosti”, izjavio je Jandroković u svojem diplomatskom stilu izbjegavajući konkretne odgovore. Konkretni Milanovićevi odgovori na noge su digli Tužiteljstvo BiH, koje se oglasilo priopćenjem tvrdeći da nemaju praksu nacionalnog prebrojavanja predmeta i optuženih, no potvrdili su kako su se njihove optužnice odnosile na počinitelje ratnih zločina iz svih naroda i svih krajeva njihove zemlje, s tim da se najveći dio odnosio na dužnosnike vojske, policijskih struktura ili na političke dužnosnike Republike Srpske.