MILANOVIĆ ODRŽAO VATREN GOVOR: Ovaj most ne bi bio moguć da mali broj dobrih ljudi nije branio Dubrovnik i oslobodio jug Hrvatske!

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Predsjednik Zoran Milanović održao je govor na svečanosti otvaranja Pelješkog mosta.

Njegov je govor bio duži, ali i strastveniji od onoga koji je održao premijer Andrej Plenković.

Milanović ni ovoga puta nije propustio spomenuti BiH.





“Mostovi su na prvom mjestu djela konkretnih ljudi, projektanti su najzaslužniji za ljepotu, nijedan most nije plod samo arhitekta i radnika, to je spoj ljudske težnje. Čestitam svima koji su bilo kako doprinijeli kako su mogli da se ostvari naša plemenita težnja. Zauvijek će ostati podsjetnik da dosegnemo dugo žuđenu obalu slobode.

U dosezanju ciljeva najbolji među nama dali su svoje živote, ovaj most ne bi bio moguć da mali broj dobrih ljudi nije branio Dubrovnik i oslobodili jug Hrvatske. Ne smijemo biti zarobljenici ratne prošlosti no bili bismo nezahvalni kada bismo zaboravili taj duh časti. Pelješki most nije u inat BiH, tako bismo razmišljali i da to nije domovina hrvatskog naroda. Ovaj je most na dobrobit svih, neovisno o naciji, vjeri, državljanstvu. Most građen sa suprotnim motivima popustio bi kad tad pod teretom vlastite besmislenosti.

Pred nama su godine kada ćemo ojačati samosvijest, moramo razvijati svijest da je naša zemlja potrebna nama, samo nama i nikome. Vjerujem da nam slijede godine kada ćemo s e bez kompleksa boriti za ono što je važno. Ništa nam nije poklonjeno, most je financirani sredstvima EU, no to je naš novac koji smo skupo platiti. U čekanju neizvjesne jeseni, držimo se zajedno, razilaženja nas ne smiju odvratiti služenju općem dobru. Niti jednog čovjeka ne smijemo ostaviti na vjetrometini. Tu je tvoja zemlja, tu sagradi dom, s tom vjerom, živjela Hrvatska!”, poručio je Milanović.