MILANOVIĆ ODRŽAO EMOTIVAN GOVOR NA DODIJELI NAGRADE ‘LUKA RITZ’: ‘To čemu su djeca tamo izložena je deset puta gore od onoga što smo mi doživjeli’

Autor: Dnevno

Dodijeljena je nagrada “Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost“ koju tradicionalno dodjeljuje Gradska skupština Grada Zagreba na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga, a u spomen na osamnaestogodišnjaka Luku Ritza, tragično preminuloga od posljedica vršnjačkog nasilja.

Na samoj dodjeli je prisustvovao i predsjednik RH Zoran Milanović.

Ovogodišnjim dobitnicama, učenici Osnovne škole Kustošija Maji Kovačić i učenici Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje Katarini Kušt, nagrade “Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost“ uručili su gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Joško Klisović.

Poruka roditeljima

“Suzana i Reno, dvoje ljudi za koje bi volio da ih nisam nikada upoznao, znate i zašto. Nije dovoljna sudska presuda, ona je donesena, ali slaba je to utjeha, vi ste ostali bez sina. Hrvatska je trinaest godina zadržala sjećanja na to i reagirala vrlo brzo u to vrijeme. Naprosto osjetilo se koji je to užas“, poručio je Milanović.

Nadalje, govoreći o sigurnosti u Hrvatskoj danas, predsjednik Milanović se složio s istraživanjima koja pokazuju da je Hrvatska najsigurnija zemlja u Europskoj uniji.

“Razina javne sigurnosti u Hrvatskoj je najviša, ma i da smo peti, to bi bilo dobro. Ako je to posljedica ili rezultat i vašeg rada, vaše pojave i pokojnog Luke Ritza – to je razlog za sreću. Ja znam da je to istina jer naša zemlja i naš grad su sigurni“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Nasilje putem društvenih mreža

No, kao problem je istaknuo nasilje putem društvenih mreža.

“Količina mentalnog nasilja i mobinga kojemu su mladi i djeca izloženi preko društvenih mreža je nešto deset puta gore od onoga što smo doživjeli mi“, rekao je predsjednik uspoređujući današnju situaciju s onom u vrijeme svog odrastanja.









“U čemu je problem? U odgoju dječaka i djevojčica? Ne znam. Previše mara nije dobro, djeca moraju imati slobode. Najgroznije je kada se dostignuća moderne tehnologije koriste za puštanje svojih osobnih demona, strahova, frustracija“, zaključio je predsjednik Milanović čestitajući učenicama koje su ovogodišnje dobitnice nagrade za toleranciju, međusobno poštovanje te suzbijanje nasilja među mladima.

Uz predsjednika Milanović na dodjeli nagrada bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.