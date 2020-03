Milanović od Vlade očekuje efikasnije djelovanje. Stožeru poručuje: Tako ćete dobiti sve što vam treba!

Predsjednik države Zoran Milanović dao je izjavu novinarima ispred Pravnog fakulteta u Zagrebu, nakon što je obišao potresom oštećene objekte Medicinskog fakulteta Sveučilišta, a potom i zgradu Pravnog fakulteta i Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Milanović je iskoristio priliku apelirati Vladi da iznesu jasnije upute, te donesu i brže implementiraju potrebne mjere u ovim kriznim vremenima.

Zaključio je kako će obnova grada Zagreba trajati relativno kratko, ako se sve dobro organizira, te kako se zbog nastale štete ne može ni u koga upirati prstom.

“Mučno je to gledati. Vidim da će to trajati nekoliko godina ako budemo dobro organizirani”, rekao je Zoran Milanović ispred Pranvog fakulteta u Zagrebu i dodao:

“Sanacija štete u Zagrebu, iako to nije moja ni zakonska ni ustavna ovlast, trajat će relavitno kratko ako se dobro organiziramo i donesemo zakonski okvir na nivou države i od sanacije potresa osnujemo zavod ili centralnu ustanovu po uzoru na ono što je rađeno u Dubrovniku prije 40 godina. Dubrovnik je globalno i svjetski vredniji, ali je sto puta manji od Zagreba. Zagreb je glavni grad Hrvatske.”

“U ovom dijelu grada koji je najviše nastradao živi preko 150 ili 200 tisuća ljudi i svatko je na neki način dotaknut ovom nesrećom i oni čija imovina nije nastradala, imaju pokretnu imovinu, ne mogu parkirati, to je niz problema lančano povezanih. Za ovo što se dogodilo ne bih ni u koga upirao prstom. Sam potres je potres, morao se dogoditi i ovo je prilika za novi i kvalitetniji početak koji Zagreb zaslužuje kao glavni grad Hrvatske, kao srce prema kojem su svi generacijama dolazili i dolaze i dalje. To je što se tiče štete od potresa i onog što sam sa zadovoljstvom prihvatio na poziv da obiđemo i na neki način dam podršku koliko to mogu i da kažem svoj stav da se ovo neodrživo stanje riješi”, istaknuo je Milanović.

Govoreći o stručnjacima koje Vlada okuplja, Milanović je vrlo jasno istaknuo kako zna svoje mjesto, odnosno ovlasti i mogućnosti djelovanja u ovim kriznim situacijama, ali i objasnio na koji način će djelovati i što može učiniti.

“Nisam pozvan u savjet i tamo mi nije ni mjesto, ali za razgovor sam uvijek. Rekao sam nisam tu da se skrivam, ali ni da unosim pomutnju u sektore za koje nisam nadležan. Svaki sajvet je dobrodošao, ali odluke donosi Vlada, a mjere su ekonomski štit a ne stimulans. Ovo je ekonomski štit i zaštita onih kojima je pomoć najpotrebnija. Mjere će se mijenjati u hodu, važno je ekonomski najugroženijima vrlo rano poslati poruku tu smo uz vas jer ljudi koji otpuštaju radnike, koji zatvaraju tvrtke, koji su na umjetnom disanju, trebaju jasnu poruku da će Hrvatska na konkretan način stati iza njih. Nisu dovoljna dobronamjerna obećanja i tu je najviše došlo do raskoraka u komunikaciji između Vlade i onih koji najviše pate, a to se deseci tisuća ljudi iz privatnog sektora koji nemaju jaku likvidnost, koji moraju osigurati novac za plaće. U normalnim okolnostima to je sustav koji se samoodržavao i kojem nije trebala vanjska intervencija, tu je prilika da se i javni sektor (ministarsva, javne ustanove, škole, ali to nije HEP ili INA) uključi sa snošenjem tereta i da se u prvoj prilici plaće u javnom sektoru smanje za određeni postotak, ne na minimalce, i to što prije, pa ćemo za pola godine vidjeti gdje smo. Sad država treba svakome tko je ostao bez posla garantirati bar minimalac”, rekao je i dodao:

“Ne možete Vladu tjerati u bezglavi deficit, ali u deficit da. Nije vrijeme za knjigovodstvo nego za vodstvo, država se ponaša odgovorno i reducira javni dug u vremenima tijekom stabilnosti da bi u trenutku krize mogla biti sposobnija i prihvatiti teret duga. To je umjetnost upravljanja, ovo je vrijeme za zaduživanje. To su teške odluke, prema tome Vlada će morati ponuditi nešto u smislu jasnoće, što nekoga u sektoru usluga čeka za tri mjeseca, dalje od toga ne vidi ni Merkel ni Macron”

Istaknuo je kako nitko prije par mjeseci nije mogao predvidjeti ovakvo stanje. “I zato moramo, kada ograničavamo ljudske slobode, ići korak po korak. Ako smo ograničili slobodu kretanja, a jesmo, i na taj način ograničili građanima da dođu do svoga vlasništva, onda je to odluka koju mora donijeti Hrvatski sabor. Osim ako Sabor nije fizički spriječen da radi, mora raditi. Tu nema mjesta za mene u ovom trenutku”, naglasio je.

Rekao je da nije siguran hoće li u Saboru biti podrške za mjere nadzora građana koji krše samoizolaciju.

Upitan o hrvatskom Ustavu, točnije članku 17. o ograničavanju prava data Ustavom zbog ratnih okolnosti ili neposrednoj ugroženosti jedinstvenosti države, Milanović je rekao kako je hrvatski Ustav, kompiliran iz iskustva drugih demokracija, predvidio većinu stanja u kojima se možemo naći, te da ga nema potrebe mijenjati. “Dok Sabor funkcionira, nema potrebe za duetom premijer – predsjednik”, zaključio je predsjednik Zoran Milanović.