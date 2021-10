MILANOVIĆ: ‘Od mene nećete čuti da je HDZ zločinačka organizacija! HDZ ima to u svojoj prošlosti, kao što SDP ima u svojoj prošlosti da je sljednik komunista!’

Autor: Daniel Radman

“Od mene nećete čuti da je HDZ zločinačka organizacija. Nisu svi ljudi drugi u odnosu na tad, nisu svi čisti, bilo bi tu potpitanja, ali HDZ je stranka koja ima to u svojoj prošlosti. Kao što SDP ima u svojoj prošlosti da je sljednik Savez komunista koji su bili jedina stranka i imali monopol. Ako će svi svima nešto predbacivati i gurati pod nos, to je zla kultura krivog, toksičnog sjećanja. Ono što nije dobro, proces je predugo trajalo”, izjavio je danas predsjednik Milanović u Samoboru gdje je došao na proslavu obilježavanja Dana Grada.

Zamjerio je Andreju Plenkoviću što je imputirao da je Milanović utjecao na odluku Vrhovnog suda. “Ideja da bih ja utjecao svojim riječnikom i diskursom na odluku Vrhovnog suda je bedasta. Ja sam kritizirao Vrhovni sud, rekao sam da nikog od sudaca od ovoga sastava ne želim za predsjednika, predložio sam svog kandidata, izabrali su ga i hvala im na tome. Moglo je biti i ranije. I onda što – Vrhovni sud se osvetio HDZ-u tako da je poslušao mene koji sam ih kritizirao. Pa to je za logičku olimpijadu!

Pobrkali su uzrok i posljedice. Ne naslađujem se i ne smatram Plenkovića odgovornim za taj kriminal. No, podsjetit ću, 2010. ja sam taj koji sam javno problematizirao kaznenu odgovornost pravnih osoba. Ja prvi, jer je postojao zakon iz 2003.-04. koji je predvidio to, čitajući s ljudima sam zaključio da naprosto takva vrsta kaznene odgovornosti u pravu postoji. Otvorio sam pitanje u Saboru, na moje iznenađenje DORH je pokrenuo taj postupak i konzekvenca toga je jučerašnja presuda. Za to jesam odgovoran”, naglasio je.

Milanović: Teško je izaći iz stanja poput košmara

Komentirao je i pitanje nošenja maske u prostorijama u kojoj su svi cijepljeni, odnosno osvrnuo se na izjavu prve dame Sonje Musić Milanović koja je o tome jučer govorila.

“Razgovaramo o tome, stalno, svaki dan. Ali to mislite i vi, sad smo bili unutra, svi su bili bez maske, osim dva klinca. Pitanje je dokle ćemo postavljati taj uvjet, isto kao i cijepljenje. Kažem, cijepite se, ali kao diskrecijsko pravo, ali ne kao mandat. Sori, život mora ići dalje…”, izjavio je.

“Teško je izaći iz stanja poput košmara, buđenje i triježnjenje traje neko vrijeme, a ostaje mamurluk. Ako ništa, popodne će biti ljepše”, dodao je predsjednik.