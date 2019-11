Milanović nekada i danas: ‘Nisam navijao za Hajduk jer je to bio Titov omiljeni klub! Upravo suprotno…’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović u subotu je izjavio kako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović “jugonostalgičarka” jer stalno govori o bivšoj državi. Podsjetimo se nekih njegovih ranijih izjava koje daju novo svjetlo na njegov odnos prema Hajduku i Josipu Brozu Titu.

“Na kraju jedno revijalno pitanje. Derbi je za nama, za koga navijate?

Ja neću bježati od tog odgovora, Hajduk mi je uvijek bio najdraži klub. No, moj afinitet prema Hajduku danas i prije dvadeset, trideset godina je neusporediv – tada je Hajduk bio zaista relevantan europski klub, manje ispolitiziran, i zato sam ga volio bez obzira na to što sam skoro cijeli život proveo u Zagrebu. NEKADA SAM SE OSJEĆAO POPUT CRNE OVCE JER SU SVI NAVIJALI ZA DINAMO, A JA GOTOVO JEDINI ZA HAJDUK. To za mene nikada nije bilo političko pitanje, nije ni danas.”

(14. rujna 2010., Slobodna Dalmacija:)

“To me stvarno pitate? Zašto sam Hajduk nazvao omiljenim klubom Josipa Broza Tita? Pa to je istina, zašto bi netko imao problema s tim? DOK SAM NAVIJAO ZA NOGOMETNE KLUBOVE, NISAM NAVIJAO ZA HAJDUK JER JE TO BIO TITOV KLUB, TO JE MOŽDA MOGAO BITI RAZLOG DA NE NAVIJAM ZA NJEGA. Zapravo sam bio neutralan oko toga. Posljednjih dana slušamo laži, provodi se memoricid, ali ja neću lagati. Stvari treba gledati normalno, onakvima kakve su bile. No to je kao da djetetu otkrijete da ne postoji Djed Mraz. Dijete će to shvatiti samostalno, možda će proći kroz emocionalnu krizu, ali tako je to, Hajduk je bio to što je bio”, kazao je Milanović.





(Zoran Milanović u Splitu, 2. studenoga 2019.)