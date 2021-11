MILANOVIĆ NEĆE PRESTATI! Žestoka demontaža ministra Banožića: Dugo nije bio ovako nabrušen

Autor: Iva Međugorac

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić te predsjednikov savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić obratili su se predstavnicima medija problematizirajući odnos ministra obrane Marija Banožića prema Hrvatskoj vojsci i vojnicima.

“Banožić je prije mjesec dana donio odluku da vojnici koji su potpora predsjedniku republike, njima se ne plaćaju dnevnice”, rekao je Miljenić dok je Lozančić objasnio kako se tu radi o aktivnim vojnicima koji neže dobiti dnevnice, što je nekorentno. ”To su redovne aktivnosti, polaganje vijenaca u Vukovaru, Škabrnji, oni su napravili svoj posao, obaveza je ministarstva da se te dnevnice riješe”, dodao je Lozančić.

Nastavak sukoba traje

Dvojac s Pantovčaka ovim je medijskim istupom potvrdio nastavak sukoba između ministra Banožića i predsjednika Milanovića koji traje posljednjih nekoliko tjedana. Kako tvrde upućeni, vojska je doista i posljednji put u Našicama pokazala poslušnost predsjedniku Milanoviću, a resorni ministar sve se teže nosi sa sukobom koji je započeo zbog umirovljenja brigadira Burčula. Prema riječima naših sugovornika iz Ureda predsjednika, Milanović dugo nije bio ovako nabrušen, a cilj mu je ustrajati u kako navode zaštiti vojske i očuvanju njihova digniteta što se od njega kao od vrhovnog zapovjednika i očekuje.

”On je uvjeren kako Banožić nije dorastao poziciji na kojoj se nalazi, smatra kako na čelu Ministarstva obrane treba biti kompetentniji kadar, predsjednik je ogorčen stanjem u vojsci, oprema je zastarijela, u održavanje vojarni se ne ulaže, a hvalimo se kupnjom aviona što također prerasta u skandal radi toga što je cijena preko noći pšorasla”, kaže naš sugovornik s Pantovčaka te kaže da će Milanović u skladu sa svojim ovlastima nastaviti blokirati Banožića, a to bi se moglo manifestirati i na samog Plenkovića koji se iz ovog sukoba diskretno povukao.

”Milanović je zagrizao za to da Banožić ode, on radi i intenzivno će raditi na njegovoj ostavci, ne miri se s načinom na koji on nastupa, prema tome u tom poogledu možete očekivati još oštrije istupe s Pantovčaka, Plenković ima ogromnu potporu među svojim suradnicima, detaljno je upućen u svoje ovlasti, analitzirao je djelovanje ministra Banožića koji se opasno zaigrao kada mu je stao na žulj”, žestoko komentiraju na Pantovčaku te kažu da je Milanović očekivao da će Banožić sam odstupiti nakon Macronova odlaska. Kako se to nije dogodilo, tako Milanović evidentno otvara novu, za Banožića neugodnu rundu sukoba.