Milanović na Sutjesci, pohvalio Dalmatince koji su prolili svoju krv: ‘To su bili borci protiv nacizma i fašizma’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović došao je položiti vijenac na Donje Bare u Bosnu i Hercegovinu povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i 80. obljetnice bitke na Sutjesci u kojoj je poginulo više od 7500 partizanskih boraca među kojima i 3032 hrvatska partizana iz Dalmacije.

“Razlog mog dolaska ovdje je velika bitka u kojoj je sudjelovalo i poginulo puno naših ljudi. Mislim na Dalmatince iz Hrvatske, prvenstveno Hrvate, Srbe iz okolice Knina, ljude iz Hrvatske”, rekao je predsjednik Milanović nakon što je položio vijenac i odao počast kod spomenika palim borcima Druge dalmatinske brigade na Donjim Barama u Nacionalnom parku Sutjeska u Bosni i Hercegovini.





“Skoro 3.000 ljudi ovdje je ostavilo svoje kosti, ne samo u Dalmatinskim brigadama, ali apsolutno najveći broj poginulih su ljudi bili su iz Hrvatske, Dalmatinci i Dalmatinke. Njih su Nijemci pobili sve kao da se radi o insektima. Bilo im je važnije likvidirati ranjenike nego borce koji su se na kraju i probili po grupama.

Ovo obilježava moju familiju iz Dalmacije, odakle sam porijeklom, tu su se oni borili i preživjeli, a neki i poginuli do kraja rata.”

Na vijencu su iz predsjednikovog tima napisali: “Hrabroj mladosti naše herojske Dalmacije”.

Podsjetnik na borce iz Dalmacije

U izjavi je predsjednik Milanović istaknuo kako se na ovom području borila skoro cijela Dalmacija te da će u nastavku dana odati počast i kod spomenika na Tjentištu.

“To su bili borci za slobodu i borci protiv nacizma i fašizma. Ovo je spomenik samo Dalmatincima, Drugoj dalmatinskoj, ovo je spomenik hrabroj dalmatinskoj, hrvatskoj mladosti, partizanima toga vremena. A dolje će biti posveta partizanima, borcima protiv nacizma i fašizma”, rekao je predsjednik Milanović.

„Ljudi su se borili za nešto u što su vjerovali i bili su spremni poginuti. Bilo ih je jako puno, cijela Dalmacija, a preživjeli su završili u Trstu. Ljudi koji su ovdje preživjeli činili su okosnicu vojske koja je hrvatsku Istru pripojili matici Hrvatskoj“, zaključio je predsjednik Milanović.

Bitka na Sutjesci, koja je trajala od sredine svibnja do sredine lipnja 1943. godine, bila je jedna od najtežih u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima. Oko 22 tisuće partizanskih boraca na Sutjesci, među kojima je bilo preko 4000 ranjenika, borilo se protiv njemačkih i talijanskih vojnika kojih je bilo oko 127 tisuća. Tijekom proboja preko Sutjeske posebnu ulogu imala je Druga dalmatinska brigada koja je imala položaje na Gornjim i Donjim Barama te štitila lijevi bok partizanske vojske u prelasku preko Sutjeske i izvlačenju iz obruča.









U razdoblju od 5. do 9. lipnja 1943., borci Druge dalmatinske brigade odbili su sve napade Nijemaca i Talijana koji su bili višestruko brojčano i tehnički nadmoćniji. Do 15. lipnja 1943., veći dio partizanskih boraca uspio se izvući iz okruženja, no glavnina 3. udarne divizije partizanske vojske, zajedno s bolnicom, nije uspjela izvući se. U sastavu partizanske vojske bilo je 8925 boraca iz Hrvatske, najviše iz Dalmacije, njih 5195. Do kraja bitke, na Sutjesci su poginula 7543 partizanska borca među kojima su bila 3032 partizana iz Dalmacije.

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i stožerni časnik za operativnu potporu Kabineta za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika brigadir Ivica Kranjčević.