MILANOVIĆ NA GODIŠNJEM ODMORU! Predsjednik se odmara u oazi jugoslovenskog glamura uz paštetu i malo crnog kruha…

Autor: Daniel Delale

I dok se premijer, kako smo već pisali, odmara između Rijeke i Opatije u vili ‘’Costabella’’, šef države, koji nikome ne ostaje dužan, s obitelji odmara u državnoj rezidenciji vili ‘’Kovač’’ na Hvaru.

Zoks voli ipak malo mondeniji odmor. Predsjednika nećete vidjeti s maskom na katamaranu ili trajektu, njega kako ga jedan udarni reporter nacionalne televizije naziva na Hvar dovozi ‘’helihopter’’ ili po naški helikopter.

Vila ‘’Kovač’’ Milanoviću je dobro poznata, jer je još kao premijer dolazio redovito na najsunčaniji otok. Reporteri bi ga snimali kako trči i održava svoju fit liniju. No ove godine ili ne trči ili nema reportera.

U međuvremenu se Zoran malo zbuckao, valjda od turbo dobrih obroka koje mu kuha supruga Sanja, inače inicijatorica nacionalnog projekta ‘’Živjeti zdravo’’. Ili od restoranske prehrane, jer poznato je da predsednik voli kuhinju jedog poznatog zagrebačkog restorana. Ko zna, možda helić svakog dana dovozi obrok za našeg ‘’kralja’’.

Uglavnom, vratimo se na vilu koja iz vana izgleda jako impozantno, a iz nutra je opremljena još iz doba Jugoslavije. Pa možemo zaključiti da Zoki uživa u Yugo glamuru, vila je uređena još za vrijeme druga Bakarića, koji je tamo obožavao dolaziti, kako bi ublažavao simptome svoje kronične astme.

Predsjednik se također žalio na sinuse, pa mu možda rajski vrt vile ‘’Kovač’’ pročisti sinuse. Ako neće vrt, more hoće sigurno, može ‘’grkljati’’ do mile volje, jer ispod vile je plaža.

Sad dolazi ‘’ali’’, jer Milanovićeve obično policijski gliser odbaci na Paklinske otoke ili neku obližnju destinaciju, gdje se u skrovitim uvalama brčka sa Sanjom i sinovima. Nije poznato jesu li djeca s njima, ili im ‘’starci’’ idu na živce pa su otišli s ekipom na more. Ali nije ni njima lako, zamislite ‘’barite’’ curu ili dečka ili se ljubite s njom ili s njim (da budemo LGBTQ korektni), a malo dalje vas nadgleda tjelohranitelj.

Tako da u villi je ipak sigurnije, ali i jeftinije…









No što ta villa nudi i kako je uređena?

Kao što smo već spomenuli, radi se o yugo-glamuru. Državna rezidencija vila ‘’Kovač’’ sagrađena je sredinom 20. stoljeća na površini od 2856 m2. Smještena je na samom kraju hvarske šetnice, ima veliki vrt, ali i pristup javnoj plaži i vezovima za plovila. Navodno, postoji prolaz iz vile na plažu, tako da uvaženi gosti ne bi morali prelaziti tri koraka preko javne šetnice do plaže, ali kao što smo već konstatirali rijetko plažu uopće koriste.

Vila je uređena još za vrijeme Bakarića i nije se preuređivala, dolje je jedna velika dnevna soba, gore nekoliko malih s pripadajućim sanitarnim čvorovima, zapravo ništa posebno, impozantna iznutra, a ‘yugo’ iznutra. Već vidimo one komunističke glamurozne regale, masivne tepihe i rasklimane stolce.

Prednost je, ako su sve ovo bile mane, da ima prekrasan vidik, veliku terasu i dvorište s kojih puca prekrasan pogled na more. I to je to!









Sad će se neki zapitati, ‘’A bazen, gdje je bazen?’’… Nema bazena, ova vila također kao i Costabella je među skromnijim rezidencijama. Prava manga je na Brijunima, ali tamo se nitko ne usudi otići na ljetovanje, valjda zbog osude javnosti, a valja napomenuti da je Tito obožavao Brijune. Tuđman bi skoro cijelo ljeto tamo provodio i primao ulizice koje bi dolazile iz ovog ili onog razloga. Posebno bi se razdragali kada bi ih pozvao na zajedničko kupanje.

No vratimo se na trenutnog Tuđmana. Dok je bio premijer, Zoran Milanović je svoj godišnji plaćao iz svog džepa pa je i sada situacija ista. Na otoku ga se rijetko viđa za razliku od Mesića koji je ‘’brijao’’ po otoku i družio se s lokalcima. Redovito bi bježao osiguranju, a komotno je mogao otvoriti kakav korner, gdje bi pričao viceve. Jedan vic 20 kuna. Manje bi mu skinuli s plaće za korištenje vile.

Zoks vjerojatno dežura na Facebooku i prati SVE pa da može reagirati ili se jednostavno prepustio odmoru ili ‘’gnjavi’’ svog glasnogovornika da smišlja unaprijed statuse i razrađuje situacije.

Opaska: Tekst je slobodni plod maše autora uz relevantne informacije o villi i predsjednikom boravku na Hvar te fiktivne situacije u svrhu zabave.