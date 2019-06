Milanović na Braču o ministru Kuščeviću: ‘Borit ću se za Hrvatsku u kojoj neće biti lopovluka i rođaštva’

Autor: Dnenvo

Predsjednički kandidat Zoran Milanović jučer je boravio na Braču, točnije u Supetru koji je slavio Dan grada. Ni tamo nije mogao pobjeći od novinarskih pitanja vezanih uz najvruću temu posljednjih dana afere ministra Kuščevića. O svemu se oglasio danas na scom facebook profilu.

“Pitali su me novinari sinoć na Braču o aferama ministra Kuščevića, rekao sam i ponavljam: Borit ću se za Hrvatsku u kojoj neće biti lopovluka i rođaštva. To se često naziva borba protiv korupcije, ali to je borba protiv lopovluka, pohlepe, obeščašćenja javne službe koja je svetinja demokracije”, napisao je Milanović koji očekuje da će proći u drugi krug predsjedničkih izbora.