‘MILANOVIĆ ME HTIO STRPATI U ZATVOR!’ Ozbiljne optužbe čovjeka koji je drmao Istrom, žestoko nagazio predsjednika

Autor: Dnevno.hr

Bivši čelnik IDS-a i nekadašnji istarski župan Ivan Nino Jakovčić otkrio je da je, kad je rekao da je jedan lijevi premijer bio jako zainteresiran da ga smjesti u zatvor, mislio upravo na Zorana Milanovića.

“Imam takva saznanja, volio bih to raščistiti s njime. Osoba koja mi je to rekla je iznimno povjerljiva osoba i poznata osoba, još uvijek i danas, tako da neću govoriti o imenima, ali spremam se s njime to raščistiti”, rekao je Jakovčić, gostujući u Nedjeljom u 2.

Dodao je da je Milanović u jednom trenutku njegovom prijatelju Veljku Ostojiću, koji je svojedobno dao ostavku na mjesto ministra u Milanovićevoj vladi, napravio vrlo loše stvari.





‘Plenković jedini ozbiljan političar u Hrvatskoj’

Upitan da komentira Milanovića kao predsjednika rekao je da se radi o vrlo kontradiktornoj osobi te da način na koji on predstavlja državu definitivno nije dobar.

“Ja nisam glasao za HDZ nikada, niti hoću, ali danas je jedini ozbiljni političar u Hrvatskoj Andrej Plenković”, rekao je Jakovčić, dodajući da unatoč tome IDS neće ići u koaliciju s HDZ-om.

Također je izrazio uvjerenje da ni Milanović ni Plenković nisu korumpirani političari.

Rekao je i kako bi jako volio vidjeti Plenkovića na mjestu predsjednika Europske komisije te da će sigurno imati podršku njegovih europskih liberala, kao i da su socijalisti uvijek s dosta simpatičnosti i korektnosti gledali prema tome kako je on nastupao jer nije ultrakonzervativan.

‘Nino nije uzeo niti jednu lipu’

Jakovčić je u emisiji među ostalim odbacio kritičke komentare na račun svoje velike imovine.

"Da sam ja uzeo ne jednu kunu, jednu lipu da sam uzeo – i lijevi i desni – jer nijedni me nisu voljeli (…) – znate gdje bih ja bio? Uz sve neke druge političare?", rekao je Jakovčić.









“Nino nije uzeo nijednu lipu, a kamoli kunu!”, poručio je.

Objašnjavajući podrijetlo svoje imovine, Jakovčić je rekao da je do kraja osamdesetih radio u Pazinki, a onda otvorio privatnu tvrtku u Austriji i počeo dobro zarađivati. Otkrio je da je u Jugoslaviji znao zarađivati po 250 do 350 tisuća maraka. Rekao je da je novac davao i u dobrotvorne svrhe, ali da o tome ne želi govoriti.