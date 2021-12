MILANOVIĆ KREĆE U NOVI RAT! META JE PLENKOVIĆ! Otvara jednu od najintrigantnijih tema: Ovo će uznemiriti HDZ-ovce

Autor: Iva Međugorac

U svojim nedavno okončanim sukobima s premijerom Andrejom Plenkovićem po pitanju imenovanja predsjednika Vrhovnog suda predsjednik Zoran Milanović u više je navrata potencirao tezu o tome kako je hrvatsko pravosuđe premreženo HDZ-ovim kadrovima do te mjere da vladajuća stranka ima utjecaj na odluke koje se unutar tog sustava donose. Ulazeći u konflikt s Milanovićem predsjednik Vlade nerijetko je zagovarao tezu o nezavisnom pravosuđu, no da je to teza s kojom se predsjednik države i dalje ne miri jasno je iz njegovih istupa na temu skandala koji su se u zadnjih nekoliko tjedana izdogađali u DORH-u.

‘Spašava se glava šefice DORH-a koja je spašavala glavu Gabrijele Žalac. To je u svoj svojoj bijedi razotkriveno pred hrvatskom javnošću. Pitaš se kako ti ljudi mogu provoditi progon najtežih kriminalnih djela”, rekao je Milanović dodajući da DORH kao sustav ne funkcionira te da su se imenovanja dogovarala u kabinetu bivšeg ministra Bošnjakovića.

“U DORH-u su svi broj dva, imate glavnog i svi ostali su zamjenici. Ne znam na koje promjene mislite, da dovedemo pauna na čelo DORH-a ili albino jelena? Da to bude radikalna promjena? Tu strahovito puno ovisi o osobi, o njenom iskustvu i znanju i karakteru a ja ovdje ne vidim išta od toga. Kako će sutra itko vjerovati u vjerodostojnost DORH-a, te krajnje represije države prema pojedincu?”, zapitao se Milanović koji kako tvrde upućeni ne misli stati na ovim kritikama, upravo suprotno, po pitanju pravosuđa sprema se na novi okršaj s Plenkovićem, koji bi u stranu trebao gurnuti njegove sukobe s ministrom Banožićem.

“Milanović ne zaboravlja!”

”Milanovićeva meta je Plenković, on je odgovoran za događanja u pravosuđu, a ovo sa Žalac je odlična prilika da se pokaže kako je on i kod predlaganja Dobronića bio u pravu, on smatra skandaloznim to što Šipek sama nije odstupila, a njegovi suradnici uvjereni su kako ona niti nije dorasla poziciji na kojoj se nalazi, javno je to izgovorio i Nobilo s kojim se Milanović u potpunosti slaže. Predsjednik je svjestan kako oporba nije u stanju opstruirati Šipek i dovesti u pitanje njen opstanak, ali će isto tako svjestan da građani od njega očekuju da se zauzme za tu temu i da istjera istinu na čistac”, kaže naš sugovornik blizak Milanoviću te napominje kako je predsjednikov cilj sada inzistirati na ostavci glavne državne odvjetnice, tim više što se slučaj Žalac povezuje s aktualnim vodstvom vladajuće stranke.

”Milanović ne zaboravlja, oni su njega htjeli involvirati u aferu Janaf, a on će se sada kroz napade na Šipek i prozivke Žalac osvećivati Plenkoviću, kojemu ovo uhićenje očigledno nije dobro leglo, vidite i sami da je Žalac još članica stranke i da se o njoj u HDZ-u govori biranim riječima, tu definitivno nešto ne štima, da ne kažem da nešto smrdi”, komentira nadalje naš sugovornik te naglašava kako su predsjednikove ovlasti limitirane, međutim, osim što DORH planira pritiskati zbog slučaja Žalac namjera mu je inzistirati na tome da se provjeri zašto je preko noći porasla cijena Rafala te je i radi toga spreman vršiti pritisak na Odvjetništvo.

Idući korak su tajne službe

”Idući korak kojim će se Milanović pozabaviti, i koji će zasigurno izazvati nemire u HDZ-u su obavještajne službe, to je uz vojsku i pravosuđe jedan od najzapuštenijih sustava u zemlji, i tu također dominiraju HDZ-ovi kadrovi, predsjedniku je cilj to prokazati i pročistiti u onoj mjeri u kojoj mu to pozicija omogućava”, zaključuje naš sugovornik.