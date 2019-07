Milanović komentirao smrt hrvatskog vojnika!Karakter se vratio: Je li pretjerao?

Autor: Dnevno

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, Zoran Milanović, boravio je u Osijeku, pa je za medije komentirao najaktualnije događaje, smrt mladog hrvatskog vojnika u misiji u Afganistanu i danas predstavljenu novu poreznu reformu.

Milanović je izrazio žaljenje i sućut zbog pogibije hrvatskog vojnika u Afganistanu. Smatra da bi se trebalo razmotriti ideju o povlačenju hrvatskih vojnika iz Afganistana i podsjetio da je njegova vlada smanjila broj hrvatskih vojnika u toj zemlji s 350 na 50. Milanović je rekao da mu nije jasno zašto je predsjednica odlučila ponovno povećati tu brojku. “To bi trebalo smanjiti”, rekao je Milanović.

“To nije naš rat, to nije čak ni NATO-ov rat”, istaknuo je Milanović o tragičnom događaju u Kabulu.

Stigao se i u razgovoru s novinarima našaliti kako je izmjestio ured u Osijek, u kojemu je posjetio svoga prijatelja, osječkoga gradonačelnika Ivicu Vrkića. “Došao sam ovdje, odlučio sam doći u Osijek, nakon što godinu i pol nisam bio. Kampanja je, ne mogu se praviti da radim važne državničke poslove”, rekao je Milanović.

Ukoliko ga građani izaberu za predsjednika neće raditi što radi aktualna predsjednica i izmještati ured po Hrvatskoj. “Neću također obećavati da će Hrvatska biti bogata kao Švicarska, ali mogu obećati da će biti normalna kao Švicarska”, ističe Milanović.

Dao je i svoj komentar o novim poreznim izmjenama koji je danas predstavljen javnosti u Vladi.

“Mislim da smo mi to radili malo sustavnije, ali ne bih se usudio to nazvati reformom, ne može Vlada to što radi nazvati reformom u četiri koraka. Mogu to pozdraviti, ali to nije reforma”, rekao je Milanović.

Kad su porezi u pitanju, rekao je, postoje dvije porezne stope koje su nemoguće, 0 posto, jer država nema prihode i 100 posto, jer tada nitko neće raditi. “Sve između toga je tema za razgovor. Smanjivati opterećenje prije svega rada, da, ali ova ideja da se mlađe ljude oporezuje na dohodak manje od onih koji rade više od 30 godina je atraktivna, ali ima puno zamki. Zvuči dobro, ali je riskantna. Reforma, ovo što se događa, nije reforma niti ja smatram da Hrvatskoj treba reforma poreznog sustava. Trebamo svako toliko raditi promjene, pa tako i ovo što se događa nije reforma, nego su promjene”.

“Reći ćete da hvalim Vladu, ali ovo je nastavak onoga iz 2015. godine, samo što je za to tada trebalo malo više hrabrosti”, rekao je.

O svojim protukandidatima za predsjedničku utrku nije želio davati bilo kakve komentare, a o anketama o popularnosti je samo kratko kazao: “Ne treba podcjenjivati niti uzimati zdravo za gotovo, nego da ih treba uzeti u obzir, ali i da je jako važno tko radi ankete, misleći pritom na resurse i znanje koji su potrebni da se napravi anketa. “To košta, jako je radno intenzivno i treba puno znanja” zaključio je Milanović u Osijeku.