MILANOVIĆ JE UMIJEŠAN U TO SVE! Veliki razdor na ljevici: Slom ideje o velikoj koaliciji? Nešto se kuha iza zavjese

Autor: Iva Međugorac

Od velike koalicije koja se na lijevo-liberalnom političkom spektru trebala formirati kao pakt za rušenje premijera Andreja Plenkovića za sada nema ništa, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici iz SDP-ovih redova koji nemogućnost postizanja dogovora oko suradnje nazivaju sukobom taštine.

”Peđa Grbin i Sandra Benčić, ali i Ivica Puljak imaju jedno te isti interes- svi troje žele biti premijeri, Benčić se za to već na veliko priprema, Grbin je izgubljen u prostoru i vremenu, a Puljka na tom putu odnedavno podržava predsjednik Zoran Milanović pa mu je to nakon pobjede u Splitu dalo novi vjetar u leđa, nitko od njih ne želi odustati od svojih ambicija, ali je pitanje svih pitanja što se točno osim tih ambicija u ovoj koaliciji nudi potencijalnim biračima”, kažu naši sugovornici iz SDP-a koji smatraju da do nedavnog raskola u SDP-u nije trebalo doći.

”Grbin nije trebao eliminirati Viktora Gotovca, istina je da Možemo i SDP u Zagrebu ne funkcioniraju, te je odnose trebalo propitati prije nego što se napalo na Gotovca koji je maknut samo zato što je Grbin u njemu prepoznao ugrozu, premda je sam uz Milanovićev blagoslov instalirao Gotovca na čelo zagrebačke organizacije stranke”, navodi se među nezadovoljnicima u SDP-u koji drže da SDP nije trebao dati potporu Tomislavu Tomaševiću i njegovim potezima koji se ponajprije odnose na sustav odlaganja otpada.





Što je Možemo izvan Zagreba?

”Tu su poskupljenja neminovna, a sa njima će doći dodatno nezadovoljstvo građana. Rejting SDP-a se ne miče s mrtve točke, a Grbin se bavi onima koji imaju hrabrosti izreći svoja stajališta, pa uz ostalo postavlja se pitanje što je Možemo izvan Zagreba, odnosno na nacionalnoj razini i što točno SDP-u ta suradnja donosi, mi nikada u tom pogledu nismo poveli konkretne analize, ali srljamo u taj pakt kao da ovisimo o njemu, a veliko je pitanje jesmo li i veliko je pitanje koliko tu Grbin uopće o ičemu odlučuje, izgleda da je Milanović umješan u to sve i da se tu nikoga drugoga ništa niti ne pita”, kažu naši sugovornici koji smatraju i da se SDP odavno trebao ograditi i od Možemo, i od predsjednika Milanovića i pokušati se oporaviti s vlastitom politikom, prijedlozima i idejama.

”Mi smo trebali istupati o poreznim politikama, zdravstvu, situaciji na tržištu, situaciji u pravosuđu, a po tom pitanju smo poput prazne ploče, nema ništa i ne nudi se ništa i ono malo što nudimo ne čuje se dovoljno, ni Možemo tu nema ozbiljniju snagu, to su zastupnici koji su se sveli na Benčić, ona premijerka ne može biti, ljudi ne vole takav drčan pristup, i teško da ona išta može postići po pitanju ugroze Plenkovića”, smatraju SDP-ovci koji smatraju da bi se ako netko konkretan na ljevici nešto ne poduzme višestranačje u našoj zemlji moglo izgubiti na duži period, što u konačnici sugeriraju i rezultati raznih anketa koje procjenjuju rejting političkih stranaka u našoj zemlji.