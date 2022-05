‘MILANOVIĆ JE REKAO DA ĆE ME UNIŠTITI’: Ministar o Selaku: ‘To je potpuno benigno. Klasičan PR’

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrane Mario Banožić sudjeluje na sastanku ministara obrane Europske unije u Bruxellesu. Banožić je poručio kako je na stolu bila analiza Europske obrambene agencije s obzirom na planove ulaganja u zemljama EU-a. “Iskazao se problem neulaganja u vojsku. Danas vidimo koliko to znači. Dogovorili smo da će svi raditi na novim proračunima, na organizaciji i opremanju”, rekao je, dodavši da se kroz Vijeće za vanjske poslove na razini ministara obrane razgovaralo o jačanju misija i operacija koje se u ovom trenutku provode na razini članice EU-a.

Govora je bilo i o ulasku Švedske i Finske u NATO savez. “Svi su izrazili želju i za pristupanjem Finske i Švedske i složili se u tome da će se jačati NATO savez kroz njihovo članstvo”, rekao je za

Osvrnuo i na činjenicu da je predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao DORH da pokrene postupak protiv njega. Milanovićevu je komunikaciju podijelio u nekoliko etapa.”Prvi, najintenzivniji napadi su bili kada se pokušao mimo Zakona o obrani postaviti zapovjednik počasne zaštitne bojne Burčul. Pa sve do onoga kada je sam predsjednik meni rekao da će me uništiti. Kako su dalje išle procedure Milanovićevi su napadi dobili veći intenzitet. Kad smo se približili kraju projekta Bradley, dobili su novi intenzitet. Da bi onda dalje ulazilo u fazu pripreme mene za rekonstrukciju Vlade Republike Hrvatske”, rekao je Banožić.





“Sam ovaj intenzitet napada koji on radi i na DORH i na sve je u pravilu vezan za to što njemu nisu jasni odnosi definirani Ustavom i Zakonom o obrani”, rekao je.

Upitan hoće li tužiti predsjednika RH za uvrede, Banožić je rekao kako je predsjednik svjestan da je procedura vezana uz imunitet malo drugačija u Hrvatskoj i da se zato on tako i ponaša.

Samim time što je izrekao šalje poruku mlađim generacijama u RH kako se mogu ponašati – nepoštivati institucije, apsolutno sve relevantne subjekte u društvu s kojima bi se ljudi trebali razvijati. Napada pravosuđe, koja je to poruka, upitao je Banožić i odgovorio – ponašajte se kako hoćete”, rekao je.

Komentirao je i zapisnik Ministarstva državne imovine.

“Niti sam dao nalog da se nešto zapečati, niti da se nešto raspečati. Spomenuo sam i DORH jer se jasno vidi da je trebalo tražiti prethodno mišljenje da se zna što će se dogoditi u spomenutom prostoru”, pojasnio je Banožić te je dodao kako se “nema što bojati”.

Upitan da pojasni što je htio reći kad je jučer povezao umirovljenog vojnog pilota Ivana Selaka sa zračnim napadima na Vinkovce u Domovinskom ratu, Banožić je odgovorio: “Ja sam rekao dvije stvari. Prvo, dao sam osobno iskustvo iz Domovinskog rata, svoje intimno iskustvo, i na to stavio zadnju rečenicu da neću o tome pitati gospodina Selaka, a mogao bih. S druge strane, rekao sam puno bitniju činjenicu, a to je da ga mogu pitati, i pitat ću ga, za remont MiGova-21, jer se jasno pokazalo kasnijim istragama da je došlo do promjene određenih brojeva na avionima i do nečistih poslova. Nakon moje izjave odjednom ovo prvo, što je potpuno benigno, dobiva naglasak, a remong MiGova ne. Klasičan PR”, rekao je.