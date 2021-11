MILANOVIĆ JE RAZOTKRIO VELIKU HDZ-ovu TAJNU! Ovo je tek početak: Pozadina je znatno dublja

Autor: Iva Međugorac

Posljednji sukobi između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića koji su se odvijali tijekom posjeta našičkoj vojarni, jasno su dali do znanja kako se vojska u ovim konfliktima u potpunosti priklonila svojem vrhovnom zapovjedniku, odnosno predsjedniku Milanoviću. Naime, na ispraćaj 36.hrvatskog kontingenta u NATO operacije na Kosovu Ministarstvo obrane u vojarnu u Našicama pozvalo je novinare, međutim, zapovjedništvo Hrvatske vojske poslušalo je predsjednikovu poruku pa je ignoriralo ministrov poziv, a slijedom toga dolazak novinara je stopiran. Na događaju nije nazočio ni Banožić koji se nezadovoljan vratio u Zagreb, komentirajući nemile sukobe na svojem fejs profilu.

Iako ovo nije prvi puta da njih dvojica ulaze u sukobe, ovaj konflikt pokazatelj je da se situacija između ministra i predsjednika ne smiruje, a upućeni iz Ureda predsjednika tvrde kako Milanović nema namjeru stati sve dok se Banožića ne prisili na odlazak.

”Milanović je svjesno radi Banožića ušao u sukobe s novinarima, i on ovo neće tek tako pustiti, strašno se zainatio, a ovaj sukob ne treba promatrati samo kao njegov osobni obračun s ministrom, dapače, pozadina je znatno dublja. On svojim sukobima i posljednjom retorikom koja je mnoge iznenadila nastoji dokazati HDZ-u da nemaju monopol ni nad Vukovarom, ni nad braniteljima, ni nad vjernicima. Vojska mu se sada priklonila, priklanjat će mu se i dalje, a Milanović se ovime i HDZ-u osvećuje za onaj famozni šator u Savskoj”, komentira naš sugovornik iz Ureda predsjednika te kaže kako je sve ovo čemu svjedočimo tek početak.

”Milanović je najavio da će biti predsjednik svih građana, on se toga drži kao pijan plota, do maksimuma koristi svoje ovlasti, ne ide mu na ruku što su one limitirane, no svakako će raditi na čistki onih resora koji su u njegovoj nadležnosti, da on nije takav kakav je, javnost vjerojatno nikada od HDZ-a ne bi saznala da je Banožić ovog ljeta vojnim avionom s mora letio u Zagreb, a to je tek početak, predsjednik će otkriti još podosta toga što će zgranuti javnost, on je u misiji čistke institucija od kontaminiranih HDZ-ovih kadrova, a u tu misiju krenuo je s pravosuđem, vi to možete zvati rat, on to zove iskorištavanjem ovlasti”, kaže naš sugovornik te dodaje da bi Milanoviću kao državniku savršeno odgovarao polupredsjednički model upravljanja državnom, no to trenutno nije opcija.

”Naravno da se usprotivio covid-potvrdama, one nemaju smisla. Ne mislim da će Milanović dati potporu Mostovom referendumu, to bi bilo tendenciozno, ali njegov stav je jasan, i on će ga se držati do kraja. To što mu spočitavaju da ne poštuje zakone je ludost, jer se on upravo suprotno bori za ljudska prava i slobode u situaciji koja izmiče kontroli”, zaključuje se u Uredu predsjednika.