MILANOVIĆ JE PRONAŠAO NAJSLABIJU PLENKOVIĆEVU TOČKU! Ovo je najveća tajna njegove transformacije

Autor: Iva Međugorac

Godinu koja je za nama politički je u svakom smislu obilježio predsjednik Zoran Milanović, odnosno njegova nevjerojatna transformacija, koja je krenula nedugo nakon što se saznalo da je i on bio jedan od posjetitelja famoznog Kluba u Slovenskoj u kojoj je bivši šef Janafa Dragan Kovačević ugošćavao brojne poznate političare, novinare i poduzetnike. Ubrzo potom Milanović kreće u svoj prvi politički obračun sa saborskim zastupnicama Dalijom Orešković i Marijanom Puljak, a onda nastavlja okršaj sa Puhovskim, Babama, i raznim drugim predstavnicima društveno-političke scene.

Ratovao je Milanović u jeku godine sa brojnim HDZ-ovcima, žestoko nagazio Vladu Šeksa koji je počeo spominjati Milanovićev opoziv, u konflikte ušao sa Miloradom Pupovcem, a konac godine obilježili su pak njegovi ratovi sa ministrom obrane Marijem Banožićem, koji je u vrlo kratkom roku dokazao da nije dorastao verbalnom napadaču s Pantovčaka, s vremena na vrijeme činilo se kako je sukobima s Milanovićem dorastao premijer Andrej Plenković, njih dvojica najžešći rat poveli su oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, a premijeru Plenkoviću čija je stranačka kolegica još uvijek privedena Gabrijela Žalac, u tom je trenutku bilo silno stalo do procedura.

Njegov čovjek u Vrhovnom sudu

Procedure je na koncu Milanović ispoštovao, a na čelo Vrhovnog suda doveden je njegov čovjek Radovan Dobronić, što je u političkim kuloarima protumačeno kao prvi Plenkovićev politički poraz u srazu s predsjednikom koji u nedostatku adekvatne saborske oporbe i predstavlja najvećeg Plenkovićeva oponenta. Strasti se nakon popuštanja oko Vrhovnog suda nisu stišale, još se uvijek ne zna tko će popuniti diplomatske fotelje oko kojih Milanović I Plenković moraju pronaći zajednički jezik, no zna se da bi predmet novog sukoba mogle biti obavještajne službe pa i nabava francuskih Rafala koja je obavijena velom tajni. Ako je vjerovati Milanovićevim suradnicima, predsjednik će inzistirati na svakom detalju toga ugovora, posebice će na uvid zahtjevati one djelove ugovora koji se odnose na poskupljenja koja su se odvijala preko noći.

Preko noći se i sami Milanović svojim stavovima o Srebrenici, Srbiji, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali i brojnim drugim tezama pretvorio u simpatizera domaće desnice, ali i u predsjednika kojega se ljevica spremna odreći. Stidljivo je to nagovijestio nedorečeni šef socijaldemokrata Peđa Grbin, no Milanovića odavno ne zanima što Grbin priča, on tjera po svojem i na svakom koraku prezentira svoj tvrdi karakter, ali i nevjerojatnu verbalnu spretnost, jer što god o Milanoviću mislili, kada Milanović napada tada je to uglavnom argumentirano. U pravilu, on sve one koje napada i sam vrlo dobro poznaje pa se ti napadi koliko god ponekad bili neumjesni uglavnom čine shvatljivi građanima koji Milanovića već neko vrijeme etiketiraju kao najpopularnijeg političara u zemlji, što je vidljivo iz anketa, u kojima odlično kotira. Njegov je rejting pokazatelj da je oko sebe uspio objediniti i dio desnog, i dio lijevog biračkog tijela, bez obzira na to što mu po novom ljepe etiketu desničara.

Milanović s time mudro balansira, s jedne strane je oprezan oko pozdrava Za dom spremni, dok s druge strane bez problema ispija kave s generalima, na Vrhovni sud instalira Dobronića i ponovno propitkuje lex Perković, a gotovo istovremeno vrata odličja Branimiru Glavašu, odlikuje Jadranku Kosor, a iz svojeg Ureda izbacuje sve biste uključujući i onu Tuđmanovu. Pragmatično, pa i pomalo populistički Milanović počinje nalikovati na pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, s tim da je Milanovićev politički autoritet znatno veći, u velikoj mjeri i radi toga što se za njime ne vuku repovi velikih afera kao što je to bio slučaj s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom koji je na tom svojem populizmu šest mandata vladao Zagrebom. Ne uspoređuje se međutim među analitičarima Milanović sa Bandićem, već sa pokojnim Tuđmanom. Još je prije par godina u jednoj od svojih kolumni Nino Raspudić nagovijestio da je Milanović tuđmanist. komentirajući snimku koja je u to vrijeme procurila u javnost, a na kojoj se moglo čuti kako tadašnji premijer na sastanku s braniteljskim udrugama Bosnu naziva šakom jada, ne birajući riječi ni za susjede iz Srbije.

Vođa BiH Hrvata

I u jednom od svojih sučeljavanja u debate s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović Milanović priznaje kako je jedan od njegovih političkih uzora prvi hrvatski predsjednik. Da Milanovićeva današnja retorika uistinu podsjeća na onu Tuđmanovu, s ponosom posljednjih mjeseci ističe osebujni general Rojs, usporedno s Rojsom i brojni Hrvati u susjednoj BIH vide svojeg vođu, opisujući Milanovića kao lidera i domoljuba kojemu su spremni oprostiti članstvo u Partiji. Što god da Milanović bio nedvojbeno je da je u svega godinu dana uspio pomrsiti dugogodišnje HDZ-ove utvrde tako im je ukrao autonomiju nad dijasporom i Hercegovcima, dominirao je i tijekom posjeta Vukovaru tijekom Kolone sjećanja, s oduševljenjem su ga dočekali na proslavi Oluje u Kninu, primio ga je i Papa Franjo.

Dok je među braniteljima i Hrvatima u BIH Milanović rado viđen gost, njegovom pojavom zgrožena je bošnjačka politička klika predvođena Izetbegovićem i Komšićem, ne pada Milanoviću na pamet u Zagreb dovesti Vučića kao što je to činila njegova prethodnica, ali je zato zajednički jezik pronašao s Miloradom Dodikom, no i tu se može pronaći onaj već spomenuti balans, pa je Milanović osim druženja s Dodikom, svoje fanove na društvenim mrežama počastio slikom s Izetbegovićem, kojega mu je na Pantovčak navodno doveo Stipe Mesić, s kojim se bez obzira na svoj novokomponirani desničarski stil nerijetko konzultira.

Uvijek kontra

Na konzultacije će Milanović zato teško s Plenkovićem, njih dvojica oduvijek su dva različita svijeta. Oni koji ih poznaju iz rane mladosti reći će kako je Milanović oduvijek bio inteligentan, ali i kvartovski fakin dok je s druge strane Plenković i kao mladić njegovao diplomatske, da ne kažemo štreberske manire.









Za razliku od Plenkovića koji ne voli ulaziti u sukobe, Milanović konflikte obožava, a mnogi vjeruju da su upravo ti sukobi razlog njegove popularnosti, jer Hrvati uglavnom preferiraju političare koji znaju jasno I glasno lupiti šakom o stol onda kada je to potrebno. Ne bi ni sami Plenković s time imao problema da Milanović popularnost nije stekao i među HDZ-ovim biračkim tijelom, kojemu već neko vrijeme kronično nedostaje ono famozno stranačko desno krilo, koje je Plenković uspio marginalizirati nastojeći HDZ pozicionirati više kao stranku centra, negoli kao stranku desnog centra, kako se to voli javno potencirati.

Nije se Milanović preko noći transformirao u desničara i tuđmanista, kao što to dio javnosti misli, već je počeo djelovati zrelije i pragmatičnije, desnici se dodvorava radi toga što je uvidio kako je baš na tom polju premijer Plenković najslabiji, desnica trenutno objektivno niti nema adekvatnog političkog predstavnika, a drčni Milanović svojim prilagodljivim karakterom, odlučio je djelovati baš na tom spektru političke scene, vodeći računa o tome da ne prijeđe granicu od desničara do ustaše i baš u tome valjalo bi tražiti tajnu njegove transformacije kojoj posljednjih mjeseci uvelike svjedočimo.