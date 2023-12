Milanović je prije dvadesetak dana donio prijelomnu odluku za koju ne zna gotovo nitko

Autor: Iva Međugorac

Možda većina političkih predstavnika u našoj zemlji u posljednje vrijeme progovara o parlamentarnim izborima koji ujedno i za širu javnost jesu najatraktivniji, ali to ne znači da se u narednoj super izbornoj godini neće voditi i druge zanimljive političke bitke.

Da je tome tako jasno je i iz toga što se krajem iduće godine održava prvi krug predsjedničkih izbora na kojima bi ponovno glavnu ulogu trebao odigrati aktualni predsjednik Zoran Milanović.

Milanovićeva politička transformacija

U gotovo tri godine mandata Milanović je prošao najzanimljiviji političku transformaciju u povijesti zemlje. Od predsjednika koji je na Pantovčak stigao kao kandidat ljevice, Milanović se profilirao u neformalnog lidera desnice ulazeći u sukobe s lijevim aktivistima, političarima i drugim predstavnicima tog političkog spektra koji je u njemu vidio socijaldemokrata i političara s kojim će moći računati na duge staze.

Oni koji Milanovića poznaju reći će da se predsjednik na Pantovčaku nije transformirao već je naprosto htio biti u službi svih građana, mudro balansirajući između lijevog i desnog biračkog tijela što mu je pošlo za rukom zahvaljujući njegovom političkom sazrijevanju.

I doista, čini se da ljevica kada je Milanović u pitanju na predsjedničkim izborima neće imati previše opcija pa je stoga njegov SDP već javno istaknuo podršku aktualnom predsjedniku ne zamjerajući mu ni to što je vratio odlikovanja Branimiru Glavašu, ni to što se druži s Rojsom, svađa s Bošnjacima, koketira s proruskom politikom i ispija kave s Miloradom Dodikom. Iako su mu SDP-ovci dali potporu, Milanović je to barem za javnost uzeo s dozom rezerve, mada će premijer Plenković i njegovi HDZ-ovci reći kako je oporba zapravo produžena ruka predsjednika Republike aludirajući na njegovu bliskost s Mostovim Ninom Raspudićem.









Na desnici su za sada po pitanju davanja potpore Milanoviću suzdržani, ali kako je predsjednik ujedno i najpopularniji političar u zemlji može se očekivati da će i dio desnog biračkog tijela na idućim predsjedničkim izborima dati glas Milanoviću koji uistinu kao politički teškaš jedini i može konkurirati Andreju Plenkoviću.

Milanović ide po drugi mandat

Prema riječima našeg sugovornika s Pantovčaka Milanović je prije 20-tak dana prelomio i definitivno odlučio da će se kandidirati za drugi mandat, no vlastitu kampanju ne misli još intenzivirati mada bi se u javnom prostoru mogao steći dojam da je predsjednik konstantno u kampanji. ”Milanović za sada ne misli istrčavati, već će sagledati situaciju na terenu i sačekati parlamentarne izbore”, kaže naš sugovornik blizak predsjedniku te dodaje da će predsjednik bez obzira na smjenu ministra obrane Marija Banožićai dolazakIvana Anušića s kojim je uspio postići korektne kontakte ipak imati tema oko kojih će polemizirati s Plenkovićem.

”Uskoro možete očekivati žestok obračun oko izmjena Kaznenog zakona odnosno oko takozvanog lex AP-a kojim Plenković misli stopirati medijske objave koje u javnost cure iz istraga”, najavljuje naš sugovornik koji kaže da će ova tema Milanoviću biti od velike koristi. ”Ovo Milanoviću otvara prostor da HDZ prozove za korupciju, krađe i prikrivanje istih. Milanović će sada moći govoriti kako Plenković od građana želi sakriti kriminal svojih stranačkih kolega.









Njemu ta tema savršeno ide u prilog jer građani u njemu vide najpopularnijeg političara baš zato što izravno HDZ-ovcima govori što misli, bez imalo uvijanja”, tvrdi naš sugovornik.

U najavi novi sukobi

To da će Milanović i Plenković uskoro ponovno ratovati i nije neko iznenađenje, ali ono što svakako iznenađuje jest to što HDZ još uvijek nije otkrio svojeg predsjedničkog kandidata, iako se spekuliralo da bi to mogao biti Željko Reiner, Gordan Jandroković ili doktor Dragan Primorac. Ništa od tih spekulacija nije potvrđeno, a nije potvrđen ni bilo koji drugi Milanovićev izazivač za nadolazeće predsjedničke izbore.

”Nitko se ne usudi istaknuti kandidaturu jer svi strahuju od Milanovića”, smatra naš sugovornik blizak predsjedniku te drži da će on uspjeti osvojiti drugi mandat neovisno o tome tko mu se u kampanji nađe na putu. Milanovića za sada formalno podržava samo njegov SDP, a u ostalim strankama ljevice nisu skloni dati potporu aktualnom predsjedniku posebice u Možemo u kojem dio članova nije podržao koaliciju sa SDP-om za parlamentarne izbore baš zato što se stranka Peđe Grbina nije dovoljno snažno ogradila od nekih Milanovićevih istupa.

Presedan

Tko će biti predsjednički kandidat Možemo i hoće li ga uopće imati pitanje je koje ostaje pod upitnikom iako se iz njihovih redova najavljivalo da će se i po tom pitanju očitovati do ove jeseni, koja je praktički iza nas. U Centru Ivice Puljka entuzijazam je odavno splasnuo ne samo oko predsjedničkih, već i oko parlamentarnih izbora pa će po njih biti dobro ako uspiju sačuvati i postojeći broj zastupničkih mandata.

Milanović tako i po pitanju protukandidata uoči predizborne godine proživljava svojevrsni presedan, jer su njegovi prethodnici Kolinda Grabar-Kitarović i Ivo Josipović godinu dana prije izbora barem okvirno znali sa kime će morati odmjeravati snage dok aktualni predsjednik izazivača nema ni na lijevom spektru, ni na desnici. Moguće je da je to i zbog toga što su sve političke opcije trenutno naglasak stavile na parlamentarne, a onda i na europske izbore, nakon kojih bi se tijekom idućeg ljeta mogla zakuhati i konkretnija kampanja za predsjedničke izbore. No, Milanović će tada ako je suditi po anketama biti u tolikoj prednosti da je veliko pitanje hoće li ga itko uspjeti prestići.