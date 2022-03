MILANOVIĆ JE ‘MALI VUČIĆ’! Gordan Malić ‘opleo’ po predsjedniku: On je drugi Putinov čovjek na Balkanu

Autor: Iva Međugorac

”Uvijek treba biti zabrinut. Treba biti zabrinut kad Ukrajina prijeti nuklearnim oružjem, treba biti zabrinut i kad Rusija prijeti nuklearnim oružjem”, izjavio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović progovarajući o ratu u Ukrajini. No, na predsjednikove teze burno je reagirao poznati istraživački novinar Gordan Malić koji je Milanovića nazvao malim Vučićem.

”Tjedan dana nakon početka agresije na Ukrajinu, Putinove prijetnje nuklearnim ratom i odlaska ruskih nuklearnih podmornica na potencijalno bojno polje u Barentsovo more, Milanović u pogledu nuklearne moći izjednačava Ukrajinu bez bombi, s Rusijom čija se arsenal kreće u rasponu od 2 do 8 tisuća nuklearki”, kaže Malić koji smatra da trenutno ne postoji niti jedan političar, a prema njegovoj prosudbi ni jedan čovjek u krugu EU zemalja koji na način na koji to Milanović čini izjednačava žrtvu i agresora u okupaciji Ukrajine.

”Svejedno je li izjava plod neke njegove fantazije, nesretnog spleta misli ili čašice poslije objeda. Oko takvih ludosti, čak je i Vučić vrlo oprezan. O ratu u Ukrajini Milanović zna manje nego o Finskim ratovima. Što ga ipak tjera na ovakve izjave? Ne znam, ali sam siguran da je Milanović drugi Putinov čovjek na Balkanu. Mali Vučić”, kaže Malić.

Inače je Milanović tijekom gostovanja u Pakracu obraćajući se novinarima poručio kako mu je užasno žao što je došlo do ove situacije. ”Ne možeš reći ništa drugo nego dati podršku ljudima da se obrane”, poručio je hrvatski predsjednik uz opasku da je veliki grad praktički nemoguće osvojiti bez da ga se potpuno sruši, ako ga je netko voljan braniti naglašavajući da se irački grad Mosul uspio braniti osam mjeseci prije sloma.

Uz to, Milanović drži da je za vladu pitanje je li Hrvatska spremna na prihvat izbjeglica iz Ukrajine, a on pak kaže da smo moralno spremni za to.

“Premijer nije trebao ono reći o pripravnosti vojske, to je ozbiljna stvar. Ljudi su se preplašili. Vojska je u redovnim uvjetima, nije u stanju pripravnosti. Neće ni biti u ovakvoj situaciji. Od velike ugroze za Hrvatsku nema ništa i neće biti. Premijer je rekao krivu formulaciju, nadam se da se to neće ponoviti”, rekao je Milanović koji je potom poslao poruku svojem kolegi Miloradu Dodiku.

“Bio sam pozvan da potpišem da se Ukrajini da status kandidata. Bio sam to spreman potpisati pod uvjetom da se taj status da BiH i Kosovu, kojeg nisu svi ni priznali. Tražio sam da se donese odluka o početku pregovora s Albanijom i Makedonijom, njih EU već godinama maltretira.

Mi BiH želimo dobro, mi ih ne komadamo, neka se to vidi u Sarajevu. Poruka Dodiku, nazvat ću ga, bilo bi dobro da se vrate u okvire institucija BiH. Za Beograd je trenutak da odluči gdje pripada, je li to EU ili Rusija.Republika Srpska se ne može izvući iz BiH, to je nemoguće. Njihovo mjesto je na Zapadu, mjesto srpskog naroda je na Zapadu, ne u Rusiji. Ja razumijem te veze, ali to je daleko”, kazao je uz ostalo Milanović.