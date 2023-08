Milanović je jednim potezom zacementirao svoju poziciju: Više mu nitko ništa ne može

Autor: Iva Međugorac

Svoju nacionalnu političku karijeru i prepoznatljiv imidž predsjednik Republike Zoran Milanović počeo je graditi kao prvi čovjek SDP-a, a zatim i kao premijer u Kukuriku vladi u sklopu koje je oko sebe okupio ministre lijeve političke orijentacije pa se tako ondje na opće nezadovoljstvo braniteljske populacije našao Fred Matić. Uz njega Milanovićevu vladu činili su ljudi poput Vesne Pusić ili pak Željka Jovanovića, odnosno oni koje domoljubno biračko tijelo nikada nije prihvatilo.

Milanovića ljevica još podupire..

Iza sebe je odlazeći sa čela SDP-a Milanović u najmanju ruku ostavio kaos od onog financijskog, do onog kadrovskog prepuštajući stranku u ruke svojeg mladog i ne previše iskusnog kolege Davora Bernardića na kojega su zatim pali svi Milanovićevi grijesi vezani uz devastaciju stranke, koju je nakon Bere preuzeo Milanovićev prijatelj Peđa Grbin koji se pokazao kao potpuni promašaj. Promašajima i lošem rejtingu usprkos Grbin još uvijek obnaša dužnost predsjednika SDP-a, dok je bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović koji je na Pantovčak stigao uz pomoć lijevog biračkog tijela u međuvremenu postao novi lider pogubljene desnice i političar koji svojim istupima bez teksta ostavlja mnoge koji su mu na posljednjim predsjedničkim izborima dali svoj glas.

Osebujan je Milanović profil političara, s jedne strane ljevica ga još uvijek šutke podupire jer u krizi koju je i on sam stvorio devastacijom SDP-a niti nema koga, a sa druge strane desnica je u njemu pronašla novog vođu zahvaljujući Milanovićevoj retorici koja doista i zvuči kao nešto sa čime se on nedvojbeno približio konzervativnom biračkom tijelu. Ne samo da političke manevre predsjednika Republike pomno promatraju na Pantovčaku već događanja oko predsjednika i sve njegove poteze poprilično intenzivno prate i u HDZ-u sa čijim je članstvom, ministrima pa i šefom Andrejom Plenkovićem Milanović kontinuirano u sukobima, na čemu također gradi svoj politički imidž. No, ono što HDZ-ovci već dugo primjećuju je elegantan način na koji im predsjednik Milanović otima biračko tijelo i gradi svoju poziciju u njihovim takozvanim utvrdama.





Oteo HDZ-ovcima sve što je mogao

Tako se Milanović već duže vrijeme na raznim obljetnicima među pripadnicima braniteljske populacije dočekuje s oduševljenjem i raširenih ruku, a branitelji po svemu sudeći ne mare previše za to što je predsjednik Milanović isti onaj Kukuriku premijer protiv kojeg su protestirali dižući šator u zagrebačkoj Savskoj ulici, među ostalim i stoga što nisu bili zadovoljni upravo već spomenutim ministrom Matićem.

Godinama su razne braniteljske udruge slovile za jednu od ključnih HDZ-ovih baza za dobivanje izbora, no već dugo među njima vlada razdor jer su se podijelile između onih sklonih vladajućoj stranci i premijeru Plenkoviću, i onih sklonih Milanoviću radi kojeg se praktički raspao Hrvatski generalski zbog o kojem je javno kritički progovorio MIlanovićev prijatelj Ljubo Ćesić Rojs nakon što ga je njegov prijatelj i kum Marinko Krešić pokušao izbaciti iz te udruge na što se Rojs žalio. Generali su dakle već dugo podijeljeni između dvije političke struje mada je i njihova udruga dugo bila utočište za zbrinjavanje HDZ-u sklonih kadrova.

I dijaspora odnosno Hercegovina, ali i pojedini dijelovi Bosne desetljećima su na glasu kao utvrda vladajućeg HDZ-a koji je u tom kraju egzistirao na pokojnom predsjedniku Tuđmanu, jer mimo toga teško da se može reći kako su vladajući išta značajno učinili za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a zbog čega bi u ovome kraju bili uvažavani. Svjestan te HDZ-ove nište Milanović je u aktualnom premijerskom mandatu s Rojsom pod rukom u više navrata obišao Hercegovinu i tamo vrlo gorljivo progovarao o pravima koja se Hrvatima u toj zemlji zakidaju.

Do te je mjere predsjednik Republike javno govorio o položaju hrvatskog naroda u BIH da je upitno ima li HDZ ikoga tko bi na bilo koji način na idućim predsjedničkim izborima među Hercegovcima mogao ugroziti njegov položaj, što je presedan jer se HDZ do sada o tome nije morao niti brinuti. Koga god da je poslao Hrvatima u BiH, oni su glasovali bez puno analize jer neka druga, pa samim time ni kvalitetnija opcija nije postojala. Nakon što je osvojio sve što se osvojiti moglo među HDZ-ovim bazama i utvrdama Milanović je ovih dana zauzimajući stav o navijačima Dinama privedenima u Grčkoj osvojio simpatije navijačke populacije, čime je kako kažu upućeni povukao potez kojim je gotovo sigurno osigurao još pet godina na Pantovčaku izborivši se time dakle za novi mandat.









Milanović osvojio simpatije navijača

Spoznajući da je Milanović na ovom polju opet nadigrao vladajuće jedan, za drugim na njegove su istupe počeli reagirati ministri pa se među prvima i s velikom dozom kritike na predsjednikove istupe referirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman komentiravši premještanje hrvatskih državljana u grčke zatvore.









“Želimo poručiti roditeljima da se pouzdaju u hrvatsku Vladu, a ne u one političke, ja bih rekao, male strančice, njihove predstavnike, koji parazitiraju zapravo na ovom slučaju”, ustvrdio je Grlić Radman te prozvao predsjednika Milanovića koji je prije toga izjavljivao uz ostalo i to kako Grčka nije pravna država. ”Vidjeli ste reakcije grčkih dužnosnika. On svojim izjavama zapravo umanjuje sve napore koje činimo. Ja bih isto tako molio roditelje uz puno uvažavanje i brigu, ja imam djecu, suosjećam s njima. Roditelji su naši partneri, roditelji i grčke vlasti. Vaši partneri nisu neki dušobrižnici, među njima su neki parlamentarni zastupnici”, ustvrdio je ministar te objasnio što su oporbeni zastupnici i predsjednik u ovom slučaju mogli drugačije napraviti.

“Oni su mogli uz toliko veliku brigu i nazvati nekog kolegu u grčkom parlamentu. Predsjednik države je trebao nazvati našeg veleposlanika, interesirati se za stanje hrvatskih državljana u Grčkoj. Mogao je nazvati predsjednicu države, izraziti sućut i vidjeti kako pridonijeti što boljem raspletu ove situacije”, rekao je Grlić Radman. Sličan stav iznio je i premijer Plenković koji je roditeljima navijača ponudio pomoć, ali i savjet da ne traže pomoć od predsjednika Milanovića koji se za razliku od Plenkovića zamjerio grčkim novinarima, ali i premijeru Kyriakosu Mitsotakisu rekavši da Grci s Boysima postupaju kao s ratnim zarobljenicima te ih razbacuju po zatvorima da ih prebiju i siluju.

“To s pravom veze nema. To sam govorio prije nekoliko dana plašeći se da će se dogoditi nešto ovako, da će biti kolektivna etička kazna. Sada mogu ulaziti u razloge zašto je to napravljeno sada i zašto baš u Grčkoj i što Grčka treba dobiti od UEFA-e i zašto im je bitno da prebace odgovornost na sto Hrvata. Koliko je Grka u pritvoru?”, izjavio je predsjednik nakon čega je grčki premijer poprilično burno reagirao.

“Grčka je pravna država. Ima pravila. Pravosuđe je neovisno. Ni zemlja ni pravosuđe ne prihvaćaju prijedloge od bilo kojeg pogrešno informiranog glasa izvan granica, čak i ako je službeni”, rekao je grčki premijer, jasno se referirajući na izjave Zorana Milanovića kojega se to po svemu sudeći baš i ne tiče previše on je odlučio djelovati po svojem i na svoju ruku što mu sudeći po rejtingu ide i više nego dobro.