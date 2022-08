MILANOVIĆ JE HDZ-u PREOTEO GENERALE! U stranci ogorčeni: Plenkoviću će se ovo obiti o glavu

Autor: Iva Međugorac

Iza kulisa proslave Dana domovinske zahvalnosti i obilježavanja 27. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu, kao jedna od glavnih tema nametnuo se prijem predsjednika Republike na kojega nisu stigli HDZ-ovi ministri- Davor Božinović, Mario Banožić i ministar Tomo Medved. Za razliku od ministara koji nisu stigli na Milanovićev prijem na njemu se pojavio dobar dio hrvatskih generala, radi čega u Milanovićevom timu likuju tvrdeći da je predsjednik napokon dokazao da je generale pridobio te da se s njima uspio sprijateljiti.

”Godinama se Hrvatski generalski zbor povezivao s HDZ-om, on je bio njihova baza za privlačenje braniteljske populacije, uostalom u Zboru i sjedi dobar dio HDZ-ovaca, ali Milanović je i sa tim ljudima uspio pronaći zajednički jezik, Tomo Medved tu pokušava pronaći ljude za razgovor, ali premijer Plenković se oko toga niti ne trudi, Plenković je najkorektnije odnose s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora imao u vrijeme kada mu je resor obrane vodio general Krstičević, sada i generali i branitelji uviđaju da sa Banožićem u Ministarstvu obrane nema sreće”, komentira naš sugovornik iz Ureda predsjednika.

I dio HDZ-ovaca nerado progovara o poljuljanim odnosima sa Hrvatskim generalskim zborom i njihovim predstavnicima te kažu kako je to presedan kakvog HDZ do sada nije doživio. ”Nismo se mi udaljili samo od Zbora već i od braniteljskih udruga, a u samom Ministarstvu obrane također su osjetne podijele između kadrova bliskih predsjedniku Milanoviću i njegovom bivšem ministru obrane Kotromanoviću te između Banožićevih kadrova kojih nema previše. To djelatnicima MORH-a otežava rad, situacija tamo nikada nije bila zategnuta ovako kao što je to danas slučaj”, navodi jedan dobro upućen sugovornik iz HDZ-a koji smatra da su članovi njegove Vlade pretjerali sada kada su se odlučili na bojkot predsjednika Milanovića i njegovog skupa.





Podjela u Hrvatskom generalskom zboru

”Milanović je i nedavno na Pelješkom mostu pružio ruku Plenkoviću, pozvao ih je i sada da se pojave na tom skupu, očito je zbog slabijeg rejtinga uvidio da je vrijeme da stane na loptu i da se primiri, ali rat sada nastavljaju naši u HDZ-u predvođeni Plenkovićem koji to radi preko svojih kadrova i ministara za koje se već pokazalo da nisu dorasli verbalnim ratovima s Milanovićem, ovo ne pojavljivanje na prijemu bi se moglo obiti o glavu upravo Plenkoviću i HDZ-u, koji nakon svih promašaja i suradnje s Pupovcem sada ide u okršaj s generalima”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova. Kazuje se i u generalskim krugovima da je sukob među njima sve otvoreniji te da se sami Hrvatski generalski zbor podijelio na HDZ-ove i kadrove koji podržavaju predsjednika Milanovića te da su te podijele prisutne još otkako je dio generala potpisao zahtjev za pomilovanje Perkovića i Mustača.

No, upućeni svjedoče da je Milanović godinama prijateljski povezan s generalima s kojima ga povezuje upravo Kotromanović. Nije tajna da se Milanović često prijateljski sastajao s generalom Gotovinom, baš kao što nije nepoznanica da je svojedobno viđan na večerama s bivšim predsjednikom Zbora Pavlom Miljavcem koji je ovih dana kritizirao ministre zbog nepojavljivanja na predsjednikovom prijemu tvrdeći da bi Oluja trebala biti iznad svih sukoba, dok je s druge strane umirovljeni general Josip Lucić pokazao razumijevanje za to što su ministri bojkotirali ovaj Milanovićev skup. ”Kako ćete doći negdje, a da vas domaćin periodično vrijeđa? Očito niste dobrodošli”, izjavio je general Lucić za Dnevnik HTV-a napominjući da se ne može reći kako se ovdje radi o bojkotu jer će se slaviti diljem Hrvatske, dok će politika biti u Kninu.

“Ako smo bili zajedno u ratu, onda nema razloga da ovdje ne budu ministri. Smatram da ne treba dijeliti generale i branitelje. Ako neki generali ne dolaze, onda moramo biti svjesni da postoji podjela. To je nepotrebno na dan poput današnjeg. Vrhovnog zapovjednika je izabrao narod i moramo to poštivati”, rekao je general Ademi na ovu temu o kojoj se oglasio i general Ljubo Ćesić Rojs. “A što se dogodilo pa nisu došli… Nikakva šteta. Uredno su bili pozvani, ispričali su se, poslali svoje izaslanike i što? Tomo Medved je moj prijatelj i nikad ga se neću odreći, ali meni nedostaju samo Franjo Tuđman i Gojko Šušak. Ne meni, nego većini hrvatskog naroda”, poručio je general Rojs u razgovoru za N1 negirajući teorije o tome da unutar Generalskog zbora postoje podjele između onih koji su skloniji Plenkoviću i onih koji su skloniji Milanoviću. “Ne znam u ime koga general Lucić to govori, moj prijatelj, suborac i kolega. Ja sam zamjenik predsjednika Generalskog zbora, general Lucić nije ni u kakvim tijelima. Ne znam otkud mu ta informacija. Nema nikakvih podjela”, poručio je Rojs.