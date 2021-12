MILANOVIĆ IMA SAMO JEDAN CILJ! Ignorirao je savjete svojih suradnika: Konačno otkrivena tajna predsjednikove transformacije

Autor: Iva Međugorac

Teško je na domaćoj društveno političkoj sceni u zadnje vrijeme pronaći analitičare, političare i kroničare raznih profila koji se nisu pozabavili likom i dijelom predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik Republike svojom političkom transformacijom ne prestaje plijeniti pažnju pa se sukladno tome oko Milanovića vrti cijeli niz pitanja. Govorimo li o lažnom ljevičaru koji je preko noći postao desničar, ili je Milanović ljevičar koji nastoji manipulirati desničarima laskajući im njihovom retorikom, što je u pozadini Milanovićevih poteza, radi li se tu o borbi za još jedan mandat, i je li Milanović uistinu sve ono za što se posljednjih mjeseci predstavlja- tek je to dio pitanja na koja odgovor ne nude ni najrevniji eksperti.

Ovih je dana Milanović Veleradom kraljice Jelene odlikovao bivšu premijerku Jadranku Kosor, s kojom je svojedobno kao prvi čovjek oporbe žestoko ratovao, no odlikovanje bivše premijerke nije ni izbliza odjeknulo javnim prostorom koliko je odjeknulo ono kada je Banimiru Glavašu vratio njegova odlikovanja. Niz je poteza kojima se Milanović naizgled odmiče od svojeg standardnog biračkog tijela koje ga je instaliralo na Pantovčak, no s druge strane, ako je suditi po anketama Milanović među građanima odlično kotira, jedan je od najpopularnijih političara u zemlji, rejting mu je stabilan, a gdje god da se pojavi izaziva oduševljenje pa mi se moglo reći kako se Milanović odmiče od političkih predstavnika ljevice, ali ne i od građana, koji ga još uvijek respektiraju jer ljevica ionako nema ni drugog, ni boljeg predstavnika pa su silom prilika svedeni na ovakvog Milanovića, koji za razliku od svih drugih barem nešto poduzima da bi ih održao na životu

. Nevjerojatan je Milanović utoliko što ga po društvenim mrežama još uvijek hvali dio njegovih bivših ministara i suradnika, dok mu istodobno laska general Rojs koji u njemu prepoznaje novog Tuđamana. U Bosni će njegov pristup i usporediti s pristupom pokojnog predsjednika tvrdeći kako je Milanović zagovornik nove Herceg-Bosne. No, što tvrdi bošnjačka politička klika, Milanovića ne zanima, svjesno i samouvjereno odavno je s njima zaratio, baš kao što ovdje u Lijepoj našoj odvažno ratuje s Babama, Gongom, novinarima, Pupovcem i Puhovskim progovarajući uz ostalo na iznimno kontroverzan način o kontroverznim temama kao što je primjerice Srebrenica ili obitelj Zec.

Na svakom koraku Milanović prezentira onu svoju staru krilaticu predsjednik s karakterom, a ono što dodatno zbunjuje jest toi što je u mandat ušao velikom čistkom na Pantovčaku prilikom koje je iz svojeg Ureda predsjednika izbacio bistu pokojnog Tuđamana s kojim ga danas kompariraju i na lijevoj, i na desnoj političkoj fronti.

Oni koji Milanovića godinama poznaju kao političara, reći će da on tek danas živi vrhunac svoje karijere te da konačno ima slobodu pokazati svoje pravo lice, a uz to, tvrde kako je Milanović na Pantovčak došao kako bi dokazao da doista jest predsjednik svih građana, ali i da neke teme nisu rezervirane isključivo za HDZ koji godinama gradi svoj imidž na braniteljima, Vukovaru i poltiici prema BiH. Sve su to područja koja im je Milanović danas preoteo ratujući sa svima koji su mu se našli na putu. Milanovićev je cilj biti provokativan i odvažan građanski političar, koji postavlja pitanja, onda kada je to potrebno i onda kada to narod od njega očekuje, tako njegove nastupe tumače na Pantovčaku i naglašavaju da baš zato i jest doveo u pitanje legitimitet covid-potvrda.

To je ujedno i strategija s kojom će nastaviti djelovati sve do kraja mandata, ignorirajući savjete svojih stratega da docira nastupe u medijskom prostoru, uvjeren je da njegovi nastupi nisu odbojni građanima te da će baš kroz to uspjeti bez problema dogurati do još jednog mandata na čelu države, što uistinu niti nije nemoguće.