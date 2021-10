MILANOVIĆ IMA OSOBNE RAZLOGE ZA NAPADE NA STOŽER? Njegovoj supruzi je Capak htio dati otkaz, od tada je među njima ‘tiha misa’

Autor: Iva Međugorac

Imamo predsjednika, svako malo poviknu Hrvati iz BiH, aludirajući na serijal nevjerojatnih istupa hrvatskoga predsjednika Zorana Milanovića koji se u SAD-u samoproglasio njihovim vođom. Ta impresija Milanovićem otišla je tako daleko da u Hercegovini vjeruju kako ga vodi Duh Sveti, koji od njega formira lidera novog doba, kakvog Hrvatska još nije vidjela. Lidera u predsjedniku pronalazi i velik dio građana koji su skeptični prema pandemiji koronavirusa, ali i cjepivu bez kojega, kako zasad stvari stoje, normalan život neće biti moguće tako skoro uspostaviti.

Premda cjepivo protiv covida-19 nije obavezno, napuci Stožera u kojem jednu od glavnih uloga ima prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak daju naslutiti da će dolazak na radna mjesta, ali i obavljanje raznih drugih aktivnosti bez covid-potvrda biti onemogućeni.

Neobičan izričaj

Ideja je to kojoj se jasno opire Milanović i premda se cijepio protiv koronavirusa, predsjednik od početka pandemije zagovara blaži pristup, poziva nas da se okrenemo švedskom primjeru te da otvorimo zemlju i vratimo se starim navikama. Neobičan je to izričaj predsjednika čija je supruga Sanja Musić-Milanović bila jedna od predvodnica kampanje kojom se nastojalo motivirati građane na cijepljenje. Upravo je prva dama građanima racionalno i smireno prije nekoliko mjeseci iznosila razloge zbog kojih se treba cijepiti, štoviše, među prvima se zaputila u potresom porušenu Banovinu kako bi ondje cijepljenjem od pandemije zaštitila što više građana.

Stavovi i pristup gospođe Musić-Milanović nisu promakli ni HDZ-ovcima koji su u jednom trenutku konstatirali kako bi bilo odlično da zamijeni nespretnog Capaka čije su izjave nerijetko dizale paniku i nailazile na propitivanja i osudu. Baš kada su HDZ-ovci ‘bacili oko’ na Milanovićevu suprugu, ona je nestala s malih ekrana, a Milanović je intenzivirao svoju anti-korona retoriku kojom je počeo živcirati premijera Plenkovića, no njihovi su se odnosi odnedavno primirili. Njih dvojica zapravo su na istom tragu, državu više ne treba zatvarati, i to je dodirna točka njihova djelovanja u pogledu pandemije, no za razliku od Milanovića, Plenković se sa statistikom procijepljenih nije i ne može pomiriti jer vrlo dobro zna da bez toga Hrvatska neće moći iskamčiti prijeko potrebnu europsku financijsku pomoć.

Zna Plenković vrlo dobro da se i Capaka i kompletnog Stožera javnost odavno zasitila pa su vladajući PR stratezi nastojali smanjiti Capakovu prisutnost u medijima. Umjesto njega, u eter i na televizijska gostovanja stižu razni drugi epidemiolozi i stručnjaci iz HZJZ-a, ali izgleda da ni to ne pada na plodno tlo. Ne treba zaboraviti da je Capak, bez obzira na sve grijehe, stranački vojnik, HDZ-ovac kojemu leđa čuva Davor Božinović, no isto tako ne treba zaboraviti da je gospođa Musić-Milanović žena golemih ambicija koja je u premijerskom mandatu svojeg supruga nazivana neformalnom vladaricom zdravstvenog sustava. Do dana današnjeg nije razjašnjeno je li uistinu Milanović zbog nje iz Ministarstva zdravstva eliminirao Rajka Ostojića i na čelo tog resora doveo Sinišu Vargu, prijatelja svoje supruge.

Upućeni tvrde da Milanović kontrira mjerama i Stožeru baš zbog svoje supruge i njezina osobnog animoziteta prema Capaku, s kojim nikada nije uspjela pronaći zajednički jezik i s kojim je navodno i danas na ratnoj nozi. Svojevremeno je navodno baš zbog tih osobnih animoziteta Milanović izravno prozivao Capaka, tvrdeći kako Stožer u čijem sastavu on sjedi nije legitiman i zahtijevajući da se mjere koje oni donose preispitaju na najvišem, odnosno Ustavnom sudu. To Milanovićevo propitivanje na tom istom sudu palo je u vodu, a Capak još postojano drži poziciju ravnatelja HZZO-a u kojem radi gotovo puna četiri desetljeća. U istoj toj ustanovi zaposlena je i Milanovićeva supruga koja vodi Odjel tjelesnog zdravlja, iako je njezina ambicija mnogo veća. Da nije Milanovićeva supruga, prema tvrdnjama mnogih, odavno bi bila na Capakovoj ravnateljskoj poziciji jer su njezine stručne reference neupitne.

Djelatnici Zavoda svjedoče, pak, o kompliciranoj i na trenutke burnoj suradnji između ovog dvojca, a kako kažu, svako malo na vidjelo izlaze grijesi iz prošlosti, odnosno činjenica da su se još prije nekoliko godina sukobili oko jednog projekta zbog kojeg joj je Capak htio dati otkaz. Bilo je, svjedoče naši sugovornici, to toliko turbulentno da je Capak već bio potpisao njezinu opomenu pred otkaz, od koje je u međuvremenu odustao, znajući da bi to rezultiralo ozbiljnijom aferom. Od tada je u kompleksu u Rockefellerovoj ulici zavladala tiha misa, koju tek povremeno prekidaju trzavice između dvojca koji evidentno ne uspijeva pronaći zajednički jezik.

Musić-Milanović najviše smeta to što su je u jednom periodu nastojali diskreditirati kao stručnjakinju pa su tako tvrdili da njezin angažman u Stožeru nastoje izlobirati farmaceutske tvrtke, odnosno AstraZeneca koja je financirala jednu studiju u koju je bila uključena, a za koju je Zavod rezultate objavio početkom studenoga prošle godine. Riječ je o studiji pod vodstvom Imperial Collegea iz Londona koja je procjenjivala visinu i masu djece školskog uzrasta i adolescenata diljem svijeta te utjecaj prehrane na te varijable. U studiju je bila involvirana mreža od tisuću svjetskih stručnjaka, uključujući i profesoricu Musić-Milanović. U to su doba u nekim marginalnim medijima tvrdili da je predsjednik Milanović zbog toga naglo promijenio stav o cjepivu, što se ispostavilo kao posve promašena teza. Milanović je nastavio po svojem, kao što to čini i sada pokazujući nevjerojatnu razinu razumijevanja za onaj dio građanstva koji nije cijepljen, ali usprkos tome, ni u jednom svojem istupu ne negira važnost cijepljenja pa je jasno da zbog toga nema nemira u domu obitelji Milanović.









Novi val

Nemira zato ima u Zavodu, čiji je šef Capak ionako odavno izgubio kredibilitet, koji teško može povratiti u atmosferi u kojoj buntovni građani organiziraju prosvjede dovodeći u pitanje sastav cjepiva, ali i uopće potrebu za cijepljenjem te nošenjem maski, što je jedno od vrućih pitanja koje je vladajućima postavio i predsjednik Milanović, kojemu rejting na BiH i cjepivima drži stabilnu poziciju. On je očito prepoznao nišu kroz koju se dobivaju poeni pa će na tome ustrajati, a takvo ustrajanje moglo bi dovesti do novog vala sukoba između njega i Plenkovića, no ne tako skoro kako tvrde upućeni, već tek nakon što se popune upražnjene diplomatske fotelje.