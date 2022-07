MILANOVIĆ IMA NOVU METU, NA REDU JE SELAK RASPUDIĆ! ‘Nije žvaka za seljaka. To može govoriti netko tko ima ulično iskustvo, a onda se izgubi na prvom raskršću’

Autor: M.P.

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije nakon svečanosti Hrvatske obrtničke komore.

Komentirao je ishode NATO samita na kojem su Finska i Švedska uspjele dobiti pristup alijansi.

“Dobili su pozivnicu, moja uloga, je jako ograničena, Hrvatska nema jedinstven stav, tamo nije bilo glasanja. To će se odraditi na razini šefova misija, dobit će punomoć od hrvatske vlade, pitanje koliko je to u skladu s Ustavom, čak je Grliću Radmanu koji se tamo nije pojavio, što je super za mene jer me nisu morali gledati s tom dvojicom dvorskih luda, toliko ne zna da me htio navući da ja tamo neki protokol potpisujem. Znate moj stav. Sada je sve na saborskim zastupnicima, turski aranžman sa Švedskom i Finskom, dobro ga pročitajte”, rekao je.





Kaže, njegova poruka ide Plenkoviću i dvojici ‘dvorskih luda’.

“Oni su odlučili da se Hrvatska za svoje interese neće boriti, propustiti će da se BiH ugura kao status kandidata, Ukrajina i Moldova mogu, a BiH je Švicarska u odnosu na te dvije zemlje, njima ništa. Plenković se prepao, to su riječi nekolicine europskih lidera koji su nas spremni podržati. Onda se dogodi paradoks da to rade Slovenci i Viktor Orban, s njim se da razgovarati. Najednom je prestao biti Plenkovićev prijatelj, ne zanima me njegov stav o Rusiji. Ako će moji saveznici lupati sankcije Ljubi Česiću Rojsu, takvi mi saveznici ne trebaju. Čega se Plenković prepao, to nitko ne zna. Odgovornost je sada na hrvatskim saborskim zastupnicima. Premijer nije htio niti sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, on bi da se sastajemo po pitanjima koliko ruska vojska ispali u Donbasu dnevno”, rekao je.

Je li se poigravao s osjećajima ljudi u BiH kako to kaže Marija Selak Raspudić? Je li trebao biti žešći u Madridu?

“Od Marije Selak Raspudić sam više očekivao. Jesam mogao imati žešći stav? Moj stav je da bih učinio sve da se da se izmjeni izborni zakon u BiH. Koliko sam puta prije odlaska u Madrid rekao koje su moje ovlasti i da ne mogu spriječiti da netko taj pristupnu ugovor potpiše? Moja poruka im je, nemojte to napraviti. Ja sam si uzeo deset minuta, ne tri. Što sam još trebao reći? S Bidenom nisam razgovarao, njemu se možete štreberski uvaliti u kadar, ali ga odvuku za pola minute. Nikakav Joe Biden, ima 80 godina i čudo je da sjedi tamo cijeli dan. Ovo se Amerike ne tiče, vrijeme je da se maknu iz BiH. Što sam trebao učiniti, uz sadističku opstrukciju Vlade, a da Selak Raspudić bude zadovoljna? Ona pojma nema o tome. Od nje sam više očekivao, ali zezneš se uvijek. Koji neki me smatraju izdajnikom? Kada sam rekao da ću neke smatrati izdajnicima, to je stilska figura. Gdje si sad frajeru? To može govoriti netko tko ima ulično iskustvo, onda se izgubi na prvom raskršću, nije žvaka za seljaka”, rekao je Milanović.

Otrpjet ću kafilerdžiju i ovoga što je padao razrede, kafilerdžija nagovara da je to potpišem da može reći da sam prekršio zakon, dodaje.

“To di si sad frajeru će reći netko tko nije iz kuće izašao”, opet se nastavio iščuđavati izjavi Selak Raspudić.









“U razgovoru s još nekim ljudima, koji teatralno vole reći što mogu napraviti za Hrvatsku.. Ništa. Da, problem je u izbornom zakonu koji neki ne žele promijeniti. S Erdoganom sam u zadnjih godinu dana više puta razgovarao. Plenković nije. Što hoće ta Hrvatska? Hoće sve što može dobiti. Marija Selak Raspudić je jedna od onih koja je podržala taj stav, nisam čuo da je pisnula idućih mjesec dana. To nije etično, ona će tek vidjeti koliko bude trajala, što se sve događa. Što bi ona učinila na mom mjestu? Ona me podržavala? Trebao sam isukati sablju ko Zrinski i propeti se na konju? Selakica ima rješenje. Što je rekla? Ništa. Želi se sitno ostrviti, tako se u Srbiji kaže. Reci mi što bi ti učinila. Ti bi spasila stvar, igram se s osjećajima? Ja izabran glasovima Hrvata u BiH? Ne. Je li primjereno da su im gradovi oblijepljeni plakatima HDZ-ovaca. Nije primjereno. To je Plenkovićeva prčija. Ne možeš suradnicu koju si skupio s fakulteta po ekspresnom postupku spičiti kod Ursule!”, rekao je, aludirajući vjerojatno na Plenkovićevu suradnicu Tenu Mišetić, koja odlazi raditi u kabinet šefice Europske komisije.

Uvođenje vaučera za gorivo

“Vlada kao prepisivač gleda što rade drugi, što će im reći iz Ursula von der Leyen. Možeš se odreći trošarina i davanja na gorivo. Možda vaučere za gorivo, ali nemojmo od toga pompu raditi. Ulazak u euro je velik, u razgovoru s građanima Mađarske pitate zašto nisu i oni, pa kažu da nisu sigurni. Oni kažu polako, mi bismo odmah sve”, komentirao je predsjednik.









Zašto Plenković nije došao na današnju svečanost?

“Neki obiteljski razlozi su me skoro spriječili da dođem, a pokrovitelj sam, valjda je u nekom šumu Plenković skužio da bi mogao doći, a da mene nema, ja sam u 10 sati riješio problem i rekao da ću doći pa je on zbrisao. Di si sad frajeru? Na svim događajima vreba kao uskršnji zeko dal’ dolazim. Imam radosnu vijest za njega, kandidiraj se za predsjednika. Plenković je za mene osobno nula, no dobio je izbore, odgovoran je za bujanje zastrašujuće koruptivne hobotnice, u HDZ-u je suzbio radikalizam jer je komunjara, koji su se premetnuli u HDZ-ovce. Plenković za Uskrs za Gotovinu i Čermaka kaže da su udbaši. Nije to rekao? Nahuškao je svoje, nanjušio i sam došao i rekao da je to spletka Ante Nobila i mene, Nobilo je kompleksniji lik, dosta je lijevo ideološki. Plenkoviću je normalno reći da smo ja i Nobilo izmanipulirali sedam generala, veličanstvenih. To je pokvarenije nego da ih je nazvao udbašima. Di si sad frajeru? Kada sam ja birao društvo, on se gurao u svako. Pitajte Selak Raspudić kaj predlaže, kaj ima za narezat?. Promatrajte kako Plenković iz šipražja vreba gdje ću ja doći. Dođem tu i skužim da je trebao doći i veliki meštar”.

Hoće li se pozdraviti ako se sretnu na istom mjestu u isto vrijeme?

“Naravno, di si sad frajeru. Naravno da je Plenković grubo prekršio svoje ustavne obveze na koje je prisegnuo. Zeko uteko u šipražje jer sam rekao da neću razgovarati o Ukrajini na taj način. Imamo ustavnu temu, rekao sam da to zajedno raspravimo. Država nije talac našeg odnosa. Loš odnos treba ostaviti sa strane, uz loš odnos smo znali surađivati, kada mu je nešto trebalo, evo njega, zove na mobitel. Grlić Radman, Radman je dodao valjda da ne bude Crnogorac, a na kraju ispao Srbin. Što je trebalo napraviti? Zapaliti Madrid? Cijenim sve doprinose, ako mi netko kaže, potuci se, prestar sam, ali ako nekoga treba krivo pogledati, tu sam. Te fore ‘di si sad frajeru’ pleše po rubu etike. Računao sam na pomoć i na rad na projektu koji nije gotov. Sabor još nije rekao da nas ne zanima BiH, već Finska i Švedska. To je aktualno do dana izbora u BiH, ako se u 11. mjesecu promijeni, ne znači nam ništa. Kandidatkinja Krišto, di je problem s njom? Šanse da bude izabrana su jako male”, zaključio je Milanović.