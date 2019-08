MILANOVIĆ I ŠKORO SPREMNI! Otkrivena strategija za rušenje Kolinde

Što god mislili o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović jedno joj se mora priznati, ovih dana definitivno joj nije lako, jer u njenu fotelju na Pantovčaku rado bi uskočilo čak 12 kandidata, što je slučaj kakvoga Hrvatska ne pamti. Tolika količina izazivača nešto je sa čime se definitivno nije lako nositi, a osim što će se uskoro morati suočiti s vojskom koja joj puše za vratom, predsjednica se nalazi na udaru kritika koje bi svakom trezvenom teško pale, tako je je primjerice vicmaher Stipe Mesić nazvao slučajnom predsjednicom, a nimalo kavalirski komentare na njeno ponašanje i postuoke iznosio je i njen prethodnik poraženi Ivo Josipović, koji se ponaša kao da je i sam u predsjedničkoj kampanji, a o tome kolika je njegova politička težina možda ponajbolje govori tristotinjak preferencijalnih glasova koje je osvojio takmičeći se na parlamentarnim izborima. Predsjednica se zbog svojeg ponašanja u Kninu našla na udaru korisnika društvenih mreža, a osim toga nisu je poštedjeli niti dečki koji slove kao njeni najjači izazivači. Zoran Milanović kazao je da su predsjedničine riječi fake i prijevara, dok je Miroslav Škoro kazao kako je predsjednica politizirala Oluju. No, ove poruke tek su uvertira u ono što šeficu države očekuje u nadolazećoj kampanji koja će evidentno je biti žestoka i intenzivna. Milanović je po tom pitanju strategiju pomno skova, jer ideja o tome da se kandidira za predsjednika u njemu kuha više od godinu dana pa je tako na predsjednicu udario preko društvenih mreža najavljujući seljenje ureda s Pantovčaka, u slučaju pobjede na izborima, a iz tih riječi razvidno je kako će SDP-ov predsjednik s karakterom na svoju konkurenticu udarati kroz obećanja koja je dala u prethodnoj kampanji, a koja nije realizirala. Iduće obećanje koje će Milanović plasirati naciji ono je o smanjenju broja savjetnika. Škoro će se pak u kampanji nastojati približiti narodu, a dobro upućeni svjedoče kako nema namjeru ići previše udesno, što je šefica države napravila u intervjuu Hrvatskom tjedniku, kojim je vjeruju u timu ovog glazbenika jasno dala naslutiti da je baš on taj kojega se najviše boji. Osim toga, predsjednički kandidat Škoro nastojati će izbjegavati ideološke teme te progovarati o gospodarstvu, racionalizaciji poput slučaja s državničkim ljetovanjima, a ujedno time širiti svoju kampanju ka centru. Iako ga rijetki spominju, ozbiljnu kampanju povesti će i Mislav Kolakušić koji je na europskim izborima pokazao i dokazao koliku težinu imaju društvene mreže, a on bi kako se doima mogao pokupiti glasove protestnog biračkog tijela razočaranog u Živi zid i Most, a to je kapital kojega ne treba ni zanemariti, ni odbaciti. I Dejan Jović mogao bi u utrku za šefa države kao SDSS_ov predsjednički kandidat, njegova pojava, najviše bi pak mogla ugroziti Zorana Milanovića, dakako i ostatak kandidata ponajprije će se u kampanji voditi rušenjem predsjednice, kojoj je rejting spao na niske grane.