MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ IMAJU ZAJEDNIČKI INTERES! Tajna njihovog odnosa dolazi na površinu: Ništa nije onako kako se na prvu čini

Autor: Iva Međugorac

Podosta vremena dijeli nas od službenog početka kampanje za predsjedničke izbore, no bez obzira na to polemike o potencijalnim kandidatima daju naslutiti da lideri stranaka u Lijepoj našoj polako, ali sigurno zbijaju redove u potrazi za onima koji će ih predstavljati u bitci za Pantovčak. Velike polemike na tu temu u posljednje vrijeme traju u HDZ-u pa se shodno tome počelo nagađati da će vladajuća stranka na te izbore ponovno poslati bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je doduše ovih dana dala do znanja da je za sada povratak u nacionalnu politiku ne zanima. Te njene riječi kako to obično u politici biva valja uzeti s dozom rezerve, jer su promjene mišljenja i iznenađenja na tom polju uvijek moguća pa ne treba čuditi da i HDZ do predsjedničkih izbora na koncu ipak izađe s nekim iznenađujućim kandidatom pa čak i sa kandidaturom bivše predsjednice.

Dio HDZ-ovaca nije oduševljen

Nisu svi u HDZ-u oduševljeni time što se o ovoj temi progovara o rukavicama pa predsjedničke izbore uspoređuju s onim lokalnima u Zagrebu. Onaj tko želi ugroziti poziciju aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, već je trebao biti u kampanji, smatra dio naših sugovornika iz vladajuće stranke napominjući da bi HDZ i u Zagrebu imao drugačiji rezultat da su na vrijeme krenuli s kampanjom za adekvatnog gradonačelničkog kandidata što neiskusni Davor Filipović nije bio. Na tim je izborima HDZ po svemu sudeći podilazio pokojnom Milanu Bandiću ni ne sluteći da on izbore za gradonačelnika Zagreba neće dočekati živ.





Prilično živo i aktivno u svojem predsjedničkom mandatu djeluje Zoran Milanović. On je svoje rukovođenje državom sveo na polemike i konflikte s vodećim HDZ-ovcima, odnosno ponajviše s premijerom Andrejom Plenkovićem koji je kao što je vidljivo odlučio ignorirati predsjednikove dopise i pokušaj primirja. Plenkoviću kako tvrde upućeni primirje s Milanovićem ne ide u prilog, a Milanović je s druge strane počeo shvaćati kako se njegov ratoborni karakter negativno odražava na njegov rejting pa je shodno tome poželio spustiti lopticu zaboravljajući na salve uvreda koje je izrekao na račun premijera Plenkovića, ali i na račun članova Plenkovićeve obitelji.

Nije doduše Milanović u mandatu samo vrijeđao, on je proteklih godina prolazio kroz ozbiljan proces političke transformacije, zbog koje ga je desnica prigrlila kao svojeg neformalnog lidera.

Milanovićeva transformacija

Pored toga što se zbližio s generalima i braniteljskom populacijom, Milanović je svojim konfliktima s bošnjačkom političkom elitom počeo osvajati srca Hrvata u susjednoj Bosni i Hercegovini, a s obzirom na popis onih na koje se mimo HDZ-a obrušio počevši od analitičara Žarka Puhovskog, pa sve do Baba i raznih drugih nevladinih organizacija, moglo bi se reći da je Milanović uspio zadobiti potporu i od raznih konzervativnih udruga i organizacija.

Dio biračkog tijela Milanović je dobio svojim stavovima o pandemiji korona virusa, a u posljednje vrijeme koplja se lome i oko predsjednikovih stavova vezanih uz rat u Ukrajini, baš kao što su se koplja lomila oko odlikovanja koje dodjeljuje. Sve u svemu, moglo bi se reći kako posljednjih godina predsjednik Milanović gotovo ni po čemu nije nalikovao premijeru koji je vodio Kukuriku koaliciju surađujući u njoj s raznim liderima ljevice.

Znajući za to i u SDP-u su jedno vrijeme polemizirali o tome da bi se trebali distancirati od predsjednika Milanovića sa čijim se pojedinim stavovima ni predsjednik stranke Peđa Grbin baš i nije slagao. No, kako SDP drugog, a ponajmanje boljeg kandidata za predsjednika nema, niti će ga u dogledno vrijeme imati tako je Grbin ostao vjeran predsjedniku Milanoviću kojega će ljevica kako za sada stvari stoje podržavati i na idućim predsjedničkim izborima.









Predsjednik je već ušao u kampanju

Možda se ne čini tako, ali Milanović je u kampanju za te izbore već ušao. Potvrđuje to u neformalnim razgovorima i nekolicina njegovih suradnika koji kažu da je predsjedniku zaista stalo do toga da još pet godina ostane na Pantovčaku. Konfuzna je Milanovićeva kampanja, a nije ni posve jasno iz kojeg će bazena grabiti svoje potencijalno biračko tijelo. HDZ će na izborima imati svojeg kandidata koji će zasigurno pokušati pridobiti birače desnog centra, na slično biračko tijelo ići će i Most koji bi na predsjedničke izbore kako za sada stvari stoje mogao poslati Milanovićeva kompanjona Ninu Raspudića.

Kako za sada stvari stoje svojeg kandidata na predsjedničkim izborima imati će i Domovinski pokret, mada nije poznato tko će biti njihov kandidat za očekivati je da će se i oni uglavnom fokusirati na desno biračko tijelo, kojega se nakon toliko truda i angažmana ne misli odreći ni Milanović, no pitanje je kako Milanović u isto vrijeme misli zadržati naklonost desnice, a onda opet sebi osigurati potporu iste one ljevice koja ga i jest dovela na vlast.









Na lijevom spektru kandidata za predsjednika za sada nema, govorilo se kako bi platformu Možemo na predsjedničkim izborima mogla predstavljati Sandra Benčić, a na dio lijevog biračkog tijela mogao bi ići i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, u slučaju da se kandidira za predsjednika.

Opet se očekuje gužva na desnici

Ipak, i ovaj okvirni popis potencijalnih kandidata daje naslutiti da bi na narednim predsjedničkim izborima na desnici ponovno mogla biti daleko veća gužva nego na lijevom spektru. Svjestan je toga i aktualni predsjednik koji je odnedavno ponovno odlučio mijenjati strategiju pa se postepeno vraća na ljevicu. Unazad nekoliko tjedana Milanović se primirio, dojam je da je malo spustio lopticu, a upućeni svjedoče kako će njegova retorika s vremenom ponovno biti bliža ljevici, a sve dalja desnom biračkom tijelu.

”Milanović je svjestan da ga desnica nikada do kraja neće prihvatiti, i on sa time ne misli riskirati. Sigurno će biti vrlo oprezan i promišljen, raditi će na obuzdavanju karaktera, ali će unatoč tome ostati izravan i kritičan prema HDZ-u. Ta pisma koja su ovih dana puštena u javnost i jesu objavljena s tim ciljem kritiziranja HDZ-a, nema to veze s pokušajem pomirbe”, komentira naš dobro upućen sugovornik iz predsjednikova kruga. Zanimljivo je da i Milanoviću, i Plenkoviću međusobni sukobi idu u prilog.

Obostrani interes

”Još se tijekom Milanovićeve kampanje za predsjedničke izbore govorilo da Plenkoviću daleko više odgovara njegov dolazak na Pantovčak, nego ostanak Kolinde Grabar-Kitarović na početku. Vrijeme je pokazalo da to nije daleko od istine, Plenkoviću predsjednikovi napadi idu u prilog, on preko njih prezentira odgovornog i stabilnog političara, a Milanović kritikama na račun Plenkovića i HDZ-a gradi vlastiti imidž. Ništa u politici nije onako kako se čini na prvi pogled, pa ni ovi njihovi sukobi. Ako ih malo podrobnije analizirate lako možete zaključiti da je Milanović najkritičniji prema Plenkoviću bio u periodu najvećih afera. Nedavno kada je krenula medijska hajka oko afere AP Milanović je medijsku pažnju skrenuo na sebe tvrdnjama o Srbiji i otetom Kosovu, pa uostalom i njegova transformacija u desnog vođu kreće u jeku afere Janafi sa time se skrenula pažnja s ovog slučaja”, podsjeća naš sugovornik koji drži da i ovo HDZ-ovo nećkanje oko predstavljanja Milanovićeva protukandidata za iduće izbore ide u prilog i predsjedniku, i premijeru.

”Da je HDZ htio srušiti Bandića onda bi ga davno srušio, slično vrijedi i za Milanovića. Oni će vjerojatno do kraja godine predstaviti nekog kandidata, ali od toga ne treba očekivati ništa bombastično. Milanoviću bi HDZ mogao poslati nekog takozvanog alibi kandidata, čime će mu olakšati dobivanje idućeg mandata, a Milanović će se sada u posljednjem periodu mandata početi vraćati na izvorne postavke, odnosno približavati SDP-u i strankama ljevice, što će opet koristiti HDZ-u i za parlamentarne izbore”, zaključuje naš sugovornik.