MILANOVIĆ I DALJE ‘PO STAROM’: ‘Moja poruka je da glasujete, a ja ću vidjeti…’

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović bio je na obilježavanju Dana hrvatske vojske i Dana hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman“.

Nakon svečanog pregleda počasne postrojbe uručit će činove i pohvale pripadnicama i pripadnicima Hrvatske vojske. Ovom prilikom se osvrnuo i na nedavnu izjavu da možda neće glasati na parlamentarnim izborima, što je izazvalo burne reakcije.

“Mi smo u krizi vidjeli kako se ljudi znaju brinuti sami o sebi. Na izbore izlazim godinama i to sve pozivam. Moja dobronamjerna i defanzivna poruka izazvala je burne reakcije. ja nisam analitičar već predsjednik i ne mogu biti član političke stranke prema Ustavu države. Krajnje je licemjerno tražiti od mene nešto više. Smatram da predsjednik treba građane pozvati na glasanje, ali ne tražiti od njega da glasa. Moja poruka je glasujte, a ja ću vidjeti jer ne želim da se uz mene povezuje neka pristranost”, kazao je Milanović.

“Ja ne razmatram o šansama SDP-a ili HDZ-a na izborima. Ja sam samo iznio svoj defanzivni stav. Vi izađite, a ja ću vidjeti. Biračko pravo je pravo, a ne dužnost”, dodao je.

Komentirao je i situaciju s INA-om i slanjem nafte u Mađarsku te tzv. ‘tajni memorandum’.

“Neću prvi skočiti na karotidu konkurenciji, ali ni nemam konkurenciju. Zašto se nafta mora prerađivati u Rijeci? To trebaju dati pravi ljudi odgovor. Hrvatska javnost ima pravo na tu informaciju. Je li to dobra stvar, to su pitanja koja detaljno morate postaviti resornom ministru”, istaknuo je Milanović.

“S načelnikom i bivšim ministrom stalno razgovaram, a ovo je bila prilika da se napravi pretresanje stanja Oružanih snaga, onoga što vojsci treba i zašto. Trebate li ili ne svemirski brod? Neku vrstu streljiva, kakve kvalitete, trebamo li to sami proizvoditi. O detaljima ne mogu. Ne mogu reći da će Hrvatska od nekoga kupiti vojne zrakoplove, ali izgledno je da hoće. Učinit ću svakako sve da to ne bude rađeno kao prije dvije godine. Kupnja od Amerikanca ili sa Zapada ako netko da financijski nemoralnu ponudu.U proces se mora ući s jasnim idejama i vidjeti tko to može dati. Ne ideš po vrhunski auto u Bangladeš”, rekao je.

Premijer Andrej Plenković neće doći na današnji svečani prijam u prigodi Dana hrvatske vojske i Dana hrvatske kopnene vojske, ali predsjednik ne smatra da je to neka posebna poruka njemu te je istaknuo da ni on jednom prilikom nije došao kada je bivša predsjednika Kolinda Grabar-Kitarović upriličila prijem.

“Ovaj datum, 30. nije zajednički datum i za njega nije glasala većima. 25.6. je datum koji nas ne dijeli i koji je zajednički nazivnik za sve. Ovo je malo privatluk”, komentirao je o Danu državnosti.