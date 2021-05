MILANOVIĆ GA NAZIVAO PAPKOM! SDSS-ov NAČELNIK OSVOJIO BOROVO: Znate li što je pričao o Oluji?

Autor: Iva Međugorac

Kako za sada stvari stoje na čelu Borova Sela ostaje SDSS-ov Zoran Baćanović koji je široj hrvatskoj javnosti postao poznat prije desetak dana kada je odbio posjet predsjednika Zorana Milanovića, a nedugo potom medijski prostor preplavili su napisi o skupini navijača koja je za pravoslavni Uskrs paradirala mjestom uzvikujući neprimjerene uzvike.

“Čovjek je panično krenuo izbjegavati sastanak, prvo je rekao da mora obaviti konzultacije jer znate kakvo je vrijeme, onda se javio i rekao da danas ne može ugostiti predsjednika na kavi, jer znate kakvo je vrijeme…”, kazao je nedavno predsjednik Milanović, nazvavši načelnika općine “papkom’‘.

“Ja sam njemu došao reći da mi smeta spomenik Vukašinu Šoškočaninu ovdje na groblju, jer je to spomenik ubojici koji se utopio u Dunavu, a spomenik godinama stoji i vrijeđa ljude”, istaknuo je Milanović nedavno, a Baćanović mu nije ostao dužan.

Svađa s Milanovićem

“Predsjednik RH ima svoj stil. Možda je uvrijeđen što ga nisam primio na kavu, a nisam jer nije ni vrijeme ni mjesto. Došao je samo provocirati. Ako želi razgovarati o kapeli Vukašinu Šoškoćaninu, mogu ga samo uputiti na vlasnike tog objekta, a to je Srpska pravoslavna crkva”, kratko je rekao načelnik koji se u medije probio zbog murala hrvatskim redarstvenicima stradalima u Borovom Selu, a osim toga medijske stupce punio je i zbog svojih stajališta o Oluji.

“Postoji više od 200 tisuća razloga zbog kojih ne želim i ne smijem ostati nijem povodom sutrašnjeg sudjelovanja pripadnika srpske zajednice na proslavi ‘Oluje’, najvećeg stradanja srpskog naroda na ovim prostorima. Veliki broj pripadnika SDSS-a ne dijeli stav Predsjedništva stranke koje je donijelo odluku da Boris Milošević prisustvuje proslavi vojne akcije ‘Oluja’.

Borise, sutra si u Kninu sam, kao što su bili sami naši sunarodnici 1995. godine. Cijeli svoj život vozim traktor i mogao sam zamisliti slike u priči mog prijatelja Milana koji je kao 13-godišnje dijete vozio traktor od Banije do Sremske Mitrovice. On i njegova majka i sestra stigli su živi i zdravi. Sutra im sigurno neće biti lako gledati predstavnika naše zajednice na proslavi. Ne znam ni što ću mu reći, ako me ikada bude pitao za to.

Sutra će moje misli biti usmjerene prema onima koji su doživjeli teške patnje, koji su danas po cijelom svijetu, a svijeća će gorjeti za one kojima je to bilo posljednje putovanje. Ne ponovilo se nikada”, poručio je Baćanović prošle godine.