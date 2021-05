MILANOVIĆ: ’Draža Mihailović je bio jedna obična budala’

Autor: M.V.

Nakon što je u Uredu predsjednika uručio odlikovanja pripadnicima 2. gardijske brigade “Gromovi”, predsjednik RH, Zoran Milanović obratio se medijima gdje je, osim o svakodnevnim prepirkama s premijerom Andrejem Plenkovićem, upitan i o povlačenju hrvatske vojske iz Afganistana, ali i slanju 150 vojnika i vojnikinja na Kosovo.

Tvrdi kako se našim susjedima, misleći na Srbiju, takva odluka ne sviđa, no govori kako ih njegova odluka nije imala namjeru isprovocirati. “Našim susjedima to smeta, iako nije zamišljeno da im smeta, nije zamišljeno kao provokacija, to je naše pravo, u tome sudjelujemo i tako ćemo se ponašati”, rekao je Gromovima pa zaključio: “Njih smeta sve, oni drže svoju javnost u nekakvoj polutenziji rata koji su davno izgubili”.

Osvrnuo se predsjednik i na proslavu Dana pobjede u Srbiji gdje je uz Josipa Broza Tita istaknut i Draža Mihailović, kao jedan od antifašista. “Draža Mihailović je bio jedna obična budala”, rekao je predsjednik rezolutno pa dodao kako je jadno to što rade. “Najjadnije je što su rekli da je ljude s Kozare mogao spasiti Tito da se nije bojao ustaškog pokreta. To je obrazovna politika, gledao sam što govore i čuo sam se s nekoliko povjesničara i njima se digla kosa na glavi. To je svjesno indoktriniranje mladih ljudi”, ističe.

’Opljačkaš banku i daš mu burek’

Dodaje potom kako je Mihailovića američki predsjednik Harry Truman odlikovao jer je spasio 300 padobranaca. “To je kao kad opljačkaš banku i onda nekom usput daš burek, i kao imaš veliko srce”, govori predsjednik koji zaključuje kako su zločini četnika i njihov kukavičluk oportunizam i poznata stvar. “Protiv njih su se najkrvavije borili Srbi, Crnogorci i Hrvati Dalmatinci”, ističe.

Zaključuje i kako je većina Hrvata u ratu bila doma te da biti domobran uopće nije zločin, no dodaje i kako je od boraca veći dio bio u partizanima, a manji na strani Sila Osovine i ustaškog pokreta. Predsjedni zaključuje kako je kod naših susjeda sve deluzija.