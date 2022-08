MILANOVIĆ ĆE IH ZGAZITI KAO BULDOŽER! Tek sada kreće pravi sukob: HDZ-ovi ministri bojkotom razljutili predsjednika

Autor: Iva Međugorac

“Bojkot”, tako u Uredu predsjednika Zorana Milanovića komentiraju odluku HDZ-ovih ministara Marija Banožića, Tome Medveda i Davora Božinovića da ne sudjeluju na predsjednikovom prijemu uoči Oluje.

”Medved i Banožić su se ispričali da ne mogu doći, ali to su sve samo floskule, zapovijed o nedolasku je očito došla od vrha odnosno od premijera Andreja Plenkovića koji je i ovu situaciju odlučio iskoristiti za nastavak sukoba s Milanovićem. Između njega i Banožića do sada doista jesu pale teške riječi, ali to nije trebalo utjecati na ova događanja oko Oluje. Međutim to vam sve govori o Vladi, oni na ovaj način Milanovića i formalno, i neformalno blokiraju na svakom koraku, a onda pričaju o njegovom svadljivom karakteru i razbacuju se floskulama”, komentira naš sugovornik iz predsjednikova Ureda dodajući da će Milanović bez obzira na sve i ova događanja okrenuti u svoju korist.

”Milanović će u Kninu održati veličanstven govor za kojeg se već na veliko priprema, premda je on inače iznimno spontan kada su takve stvari u pitanju predsjednik ništa ne prepušta slučaju, mi očekujemo da će ga branitelji ondje dočekati s oduševljenjem i to je po svemu sudeći ono što žulja HDZ-ovce, izgubili su monopol nad Hrvatima u BiH, a sada s Milanovićem gube monopol nad braniteljskom populacijom, Plenkoviću to ne odgovara posebno kada se zna da se on sprema na još jedan izlazak na izbore”, smatraju u Milanovićevom uredu i napominju da će Milanović nakon ovoga bojkotirati sve što kao predsjednik može bojkotirati, a što se odnosi na donošenje odluka u koordinaciji s Vladom.





“Milanović je sazrio, gazi sve pred sobom”

”Ovo je kap koja je prelila čašu, Milanović će ih zgaziti kao buldožer, on je takav tip političara sazrio je i gazi sve pred sobom”, drži naš sugovornik. U HDZ-u pak podsjećaju da je i lani Milanović imao sličan problem s pozivnicama koje nisu pravodobno stigle umirovljenim generalima pa se stekao dojam da oni bojkotiraju prijem. Pita li se HDZ-ovce nikakvog posebnog bojkota nema, ministri naprosto baš zbog Oluje imaju druge obaveze, a i da nemaju Banožić po njima nakon gomile uvreda niti nema što raditi na Milanovićevom prijemu kojega on ove godine po prvi puta organizira samostalno.

Do sada je Ured predsjednika s MORH-om bio organizator svečanosti na Kninskoj tvrđavi koja se tradicionalno održava 4. kolovoza u večernjim satima, lani je na Tvrđavi nazočio i ministar Banožić, no kako je ovo samostalan, Milanovićev prijem i njegov skup tako su u vladajućoj stranci zaključili da njihovim ministrima tamo nije mjesto s obzirom na narušene odnose s ministrima i kompletnom Vladom.

“Kad smo stvarali Hrvatsku, nismo se dijelili”

Da ta HDZ-ova odluka možda i nije bila najispravnija dalo bi se zaključiti iz poruka generala Pavla Miljavca koji se na ovaj slučaj referirao tijekom gostovanja na N1 televiziji.

“Ne znam tko je sve dobio pozivnicu, ali i tko će se odazvati. Znam da su svi generali pozvani, a za ostale, kako tko odluči”, rekao je Miljavac podsjećajući da svake godine dođe do gužve pred sami događaj pa da se netko osjeti povrijeđeno. “Nije tako jednostavno jer tamo dolazite u vlastitom aranžmanu, a morate i prespavati. Turistička je sezona i puno ljudi želi i ostati tamo. Imao sam tu sreću da sudjelujem u stvaranju Hrvatske, tada se nismo dijelili. Da jesmo, ne bismo imali državu. Pokojni predsjednik ne bi dozvolio nikakve podjele. Nije dozvolio da se diraju sposobni ljudi”, rekao je Miljavac naglašavajući da bi bilo dobro za Hrvatsku da Milanović i Plenković pronađu zajednički jezik.

“Obojica su snažne individue. Oni su ti koji diktiraju. Banožić je uletio tako kako je, a vrhovnog zapovjednika treba i saslušati. On je ipak biran voljom naroda i ima legitimitet. To se u moje vrijeme nije moglo dogoditi. Ako je presjeklo, onda je presjeklo”, poručio je Miljavac dodajući da Oluja koja je stvorila hrvatsku državu nije zaslužila ovakav bojkot.

Iz Miljavčevih poruka vidljivo je da su generali povodom ovih posljednjih sukoba odlučili stati uz predsjednika Milanovića, pa bi se stoga moglo zaključiti kako su u HDZ-u ovime zaigrali pogrešnu igru i donijeli odluku koja bi po njih mogla biti opasna.