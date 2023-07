Milanović brutalan bez dlake na jeziku: ‘Ovo je Plenkovićev udar na ustav i demokraciju!’

Predsjednik RH Zoran Milanović izvanredno se u 20:05 sati obratio javnosti putem svih nacionalnih televizija, kako je najavio njegov glasnogovornik Nikola Jelić.

Milanović je na početku rekao, Ustav kojem je prisegnuo ga obvezuje pa je odlučio obavijestiti hrvatsku javnost o prijetnji demokratskom poretku koju sprema Vlada.

Kako je rekao, namjeravaju mimo Ustava staviti VSOA-u pod izravno upravljanje Ministarstva obrane, a suprotno demokratskoj praksi, Vlada je pripremila neustavno rješenje kojim bi privremenog čelnika agencije postavljao i razrješavao ministar obrane.





“Želim biti jasan. To je politički udar Plenkovića na Ustav i demokraciju koji Hrvatsku vraća u doba kada su obavještajne službe bile pod izravnom kontrolom vladajuće stranke. HDZ -ova vlada želi opet kontrolu nad vojno sigurnosnom agencijom, koja bi u tom slučaju bila posve izvan demokratskog nadzora. Pozivam Vladu da to ne čini jer ću biti prisiljen reagirati sukladno s ovlastima. I danas sam pozvao predsjednika Vlade da razgovaramo i dogovorimo novog kandidata. On mora biti imenovan usuglašavanjem predsjednika Republike i Vlade uz prethodno mišljenje Sabora. Sve izvan toga predstavlja političko nasilje koje ugrožava demokratski poredak u zemlji”, rekao je Milanović.

‘Dugo se planira stranački udar na tu agenciju’

Jedan od temelja Hrvatske je stavljanje vojno sigurnosnog sustava pod demokratsku kontrolu, dodao je. Tako je suzbijena politizacija obavještajnih službi i zloporaba od strane stranaka, napominje.

Kaže, računao je da će kod predsjednika Vlade prevladati razum.

“No, bojim se kako već dugo planira stranački udar na vojnu agenciju, Ja sam prošle godine zatražio da smjeni ravnatelja, dobio sam sumnje u nezakonite radnje te agencije. Premijer je jedini dobio isti nalaz no nije prihvatio mogu inicijativu da razriješimo ravnatelja. Odbijao je svaku moju inicijativu, Svjedočili smo ucjeni premijera koji je samostalno predložio kandidata preko ministra obrane i tražio od mene da ga prihvatima. Nema kandidata za predsjednika agencije dok se predsjednici ne usuglase, uvjeren sam da su hrvatski vojnici časni i da neće sudjelovati u ovome što vlada radi.

Predsjednika vlade pozivam da zaustavi politizaciju vojske i vojne agencije koju pokušava kroz Ministarstvo obrane.

Poduzet ću sve mjere iz nadležnosti vrhovnog zapovjednika prema vojnim osobama koje bi bile spremne sudjelovati podčinjavanju vojne agencije pod politički nadzor, pozivam Plenkovića da zaustavi politizaciju vojske, kontinuirani postupci ukazuju da je plan stranačko preuzimanja svih institucija”, rekao je Milanović u izvanrednom obraćanju javnosti.