MILANOVIĆ BOLNO PORAŽEN OD BANOŽIĆA! Ministar ga šutke nadigrao: Ne očekujemo da će se ispričati

Autor: Iva Međugorac

Odlukom zagrebačkog Visokog upravnog suda ovih dana utvrđeno je da je bivši zapovjednik Počasno-zaštitne bojne brigadir Elvis Burčul zakonito umirovljen te da u tom postupku ni Ministarstvo obrane ni resorni ministar Mario Banožić nisu prekršili zakonske odredbe koje je problematizirao predsjednik Zoran Milanović. Pravomoćnom presudom Burčul je ostao bez prava na podnošenje žalbe pa je time isključena mogućnost za njegovim povratkom u vojnu službu, zbog čega su u Banožićevom resoru i više nego zadovoljni.

Dokazalo se da je Milanović u ovom slučaju bio u krivu, kažu naši sugovornici iz Morha te tvrde da bez obzira na to ne očekuju da će predsjednik prestati s blokadom imenovanja u vojnom i diplomatskom sustavu jer su svjesni da on vodi rat s HDZ-om i premijerom Andrejom Plenkovićem namećući se tako i kroz napade na ministra liderom oporbe koja nije u stanju suprotstaviti se na adekvatan način predsjedniku Vlade.

Milanović je zbog Burčula blokirao državu

Kao što je poznato Milanović više od godinu dana od MORH-a zahtjeva poništenje rješenja o Burčulevom umirovljenju inzistirajući na tome da ga se vrati na poziciju zapovjednika počasno-zaštitne bojne, zbog čega i jest odbijao sve razgovore o imenovanjima na razne pozicije na koje mora dati svoj supotpis zbog čega je kompletan državni sustav postao talac ovog slučaja. Nije neobično da se Milanović založio za brigadira Burčula pošto se radi o osobi koja je faktički glavna u njegovom osiguranju, no u tom periodu javnost se naslušala svega i svačega.





S jedne je strane Milanović govorio o tome kako dio HDZ-ovih dužnosnika uključujući i Banožića koji koriste sportsku dvoranu Hrvatske vojske na Tuškancu nisu zadovoljni time što je Burčul tamo prisutan, a sa druge pak strane iz MORH-a se tvrdilo kako se dvorana po Burčulevoj naredbi zatvara kada na treninge dođe prva dama Sanja Musić Milanović.

Banožić može biti zadovoljan

Što god da je posrijedi, jedno je sigurno Banožiću je ovih dana krenulo, uz to što ga je zaobišla rekonstrukcija Vlade nedavno je na sudu dobio žviždačicu Maju Đerek zbog čega također ima razloga za zadovoljstvo.

”Milanović će sada htio on to ili ne biti primoran prihvatiti sudsku odluku i priznati da je pogriješio. Osim toga Banožić mu je pružio ruku pomirenja nedavno kada je odlučio da Robert Hranj ne mora u mirovinu, mandat mu je produžio na još pola godine, i to je po svemu sudeći rok kojega je Plenković dao Milanoviću da se stabilizira”, kažu naši dobro upućeni sugovornici iz Vlade te napominju da Milanović na svoju ruku i sa svojim savjetnicima izvrće Zakon o obrani kako bi otvarao sukobe s ministrom Banožićem koji su u posljednje vrijeme u stagnaciji.

”Nema šanse da Milanović prizna poraz i kaže da je pogriješio, a još je manje vjerojatno da će se on radi ovog slučaja ispričati”, komentiraju u vladajućim redovima te nove napade očekuju kada Banožić otkrije svojeg kandidata za čelnu poziciju u Vojno sigurnosno obavještajnog agenciji koju zadnjih tjedana potresaju ozbiljni skandali zbog kojih se njima odlučio pozabaviti Uskok.

Kako se govori po vladajućim redovima najizgledniji nasljednik generala Ivice Kindera je general Mijo Validžić. Riječ je o zapovjedniku uprave za obavještajne poslove glavnog stožera koji je od zapovjednika Denisa Tretinjaka prije par godina preuzeo dužnost zapovjednika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.