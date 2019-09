MILAN IVKOŠIĆ NAPAO MIROSLAVA ŠKORU: ‘On je licemjer! Nije mu smetao SDSS dok je pjevao i bogatio se!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

U Bujici, emisiji Velimira Bujaneca, predsjednički kandidat Miroslav Škoro rekao je kako bi pokrenuo zabranu Srpske demokratske samostalne stranke. Tu izjavu komentirao je kolumnist Večernjeg lista, Milan Ivkošić.

Ivkošić je upozorio da oni koji bi zabranjivali nikad ne znaju kad bi i oni sami mogli biti zabranjeni. Sporna mu je bila i Škorina izjava da to ne predlaže zbog osobne političke koristi. Ivkošić u to ne vjeruje.

“Kako to da Škoro prije svoje kandidature ni izravno ni aluzijama nije govorio o političkom stanju u zemlji i o svojim kasnijim protukandidatima? Tek ga se čulo tu i tamo, u nekim prigodama, kao što je bio njegov izlazak iz HDZ-a. Očito je da ga politika zanima kad mu je potrebna, ali dok mu nije potrebna i nema je. Ta logika je koliko očita toliko i naivna.

No dok su desetljećima, i u propagandi i u agresiji na Hrvatsku i poslije agresije sve do danas Srbi sami bili krivci za to raspoloženje, Miroslav Škoro, daleko od Pupovca i njegove stranke, studirao je, pravio je pjevačku karijeru i bogatio se, bogatio i bogatio. Sada kad mu je potrebno sjetio se da bi trebalo huškati ljude na Srbe te traži zabranu SDSS-a koji ga desetljećima nije zanimao. Vjerojatno mu pri tome nije bilo ni kraj pameti kako će ta represivnost djelovati na Srbe u Hrvatskoj.”

“Kad je Milan Kujundžić tražio zabranu Bujice, na to se nitko ozbiljan nije ni osvrnuo, no Škoro zna da će mu zbog SDSS-a mnogi desni birači pljeskati, da će veličati njegovu hrabrost, govoriti “to im treba, p…a im materina”, a on će se veseliti rastu rejtinga koji je, kako misli, tim činom zaslužio. Da su se tijela koja o tome odlučuju povela za Kujundžićem i zabranila Bujicu, Škoro ne bi imao svoj glavni medij, kao što Srbi u Hrvatskoj ne bi imali svoju najjaču stranku kad bi se poslušalo Škoru. Tko zabranjuje, nikad nije siguran da i sam neće biti zabranjen. Nije nemoguće da Škori ovakve i slične izjave i naumi čine puno više štete nego koristi. Ekstremizam vole samo ekstremni, a njih Škoro kao glasače već ima, pa sve većim političkim ekstremizmom može se sve više ograničavati samo na njih i gubiti ostale. Podilaženjem se birači ne cijene nego podcjenjuju. Uostalom, da pitate i najekstremnije desne birače bi li zabranili SDSS, pitanje je koliko bi ih za zabranu bilo.”