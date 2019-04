Milan Bandić odao počast bivšem premijeru Ivici Račanu

Autor: Hina

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić sa stranačkim izaslanstvom u ponedjeljak je položio vijenac i zapalio svijeću na grobu Ivice Račana u povodu 12. obljetnice njegove smrti te tom prigodom za Račana rekao: “Navik on živi iza kojeg ostaju djela”.

“Navik on živi, ki zgine pošteno. A kod Račana se moglo reći – navik on živi iza kojeg ostaju djela. A djelo otvaranja demokratskih procesa i prvih višestranačkih izbora kao uvertira u stvaranje neovisne Hrvatske Račanovo je i naše djelo tada, nas koji smo gradili hrvatsku socijaldemokraciju, od 1990., do 1995. branili Hrvatsku, a onda poslije stvarali hrvatsku socijaldemokraciju. I neka mu je vječni pomen i vječna slava i hvala”, izjavio je Bandić novinarima.

Na pitanje slaže li se s izjavom predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je jutros rekao da je Račan vjerovao u bolju Hrvatsku nego što je ova sada, Bandić je dogovorio kako “ovdje nije mjesto za politiziranje”.

Račan je bio sedmi hrvatski premijer u razdoblju od 2000. do 2003. godine te dugogodišnji predsjednik SDP-a, koji je tu funkciju obnašao do svoje smrti 2007. godine.