MILAKOVIĆ ‘DESNIJI’ OD SDSS-A? ‘Iznosit ću mišljenje Srba, čak i pod cijenu da me proglase desničarem…’

Autor: S.V.

Zamjenik gradonačelnika Ivana Penave iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković, u intervjuu koji je dao za 100 posto opisao je atmosferu u Vukovaru. Točnije, onako kako je on doživljava:

“Ako bilo što kažeš, ne poštuješ državu, ako nisi išao na polaganje vijenaca na ovaj ili onaj datum, opet se to preispituje. O čemu onda možemo govoriti? To su stvari koje se ne žele riješiti, a koje su posljedica jednog dugoročnog procesa marginalizacije. I ono što je karakteristično, a gradonačelnik je često istupao s tim u našim verbalnim duelima, je pokušaj da se uspostavi model ‘prihvatljivog pripadnika srpske zajednice’ kroz model gradskih vijećnika koji se deklariraju kao Srbi. Dakle, po mogućnosti trebaš biti branitelj, da se ne javljaš za riječ u bilo kojem segmentu zaštite prava srpske zajednice, da ti djeca ne idu na nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Imate osjećaj tog agresivnog nametanja, a bez dobre volje u bilo kojem segmentu na drugoj strani. Srbi to osjećaju, ne možete to ne osjetiti, a kakav god bio segment službene povijesti koja se nameće, koju bi mi trebali usvojiti na ovaj ili onaj način, Srbi ne mogu trpjeti posljedice u svom svakodnevnom građanskom životu. Zato, kao predstavnik, moram pružiti krajnji otpor prema tom nametanju osjećaja krivice, ne mogu dopustiti da nam netko svako jutro nameće pitanje Domovinskog rata ili pitanje nastave na srpskom jeziku i pismu i održava u životu jednu lošu klimu u kojoj se Srbi moraju neprestano braniti”, kazao je Milaković.

Pojasnio je i zašto ga se smatra “desnijim” od SDSS-a:

“Da vukovarski SDSS ima autonomiju i sami bi drugačije reagirali, ovako o nečemu govore, a ništa ne kažu, neprestano su to neki diplomatski odgovori koji ne šalju poruku, već se oglase čisto da se ne kaže da su prešutjeli. Imam svoje stavove i uvijek sam spreman obrazložiti ih, no opet, morate voditi računa da ne nastane veća šteta za zajednicu kojoj pripadate. No, kažem, postoji neki prag, minimum, ispod kojeg se ne može ići… Čak ni pod cijenu da me proglase desničarem. Ljudi koji me privatno znaju sigurno ne bi rekli da sam desničar u bilo kojem smislu, problem je u tom što su ti stavovi koji se čuju i koji zaparaju uši takvi da me se odmah kvalificira na taj način”.