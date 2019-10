MIKULIĆ SE ZAMJERIO BRATU MOĆNOG HDZ-OVCA: Je li ovo razlog zbog kojeg svi bruje o njegovim nekretninama?

Posljednjih nekoliko dana hrvatska javnost intenzivno se bavi nekretninama glavnog državnog inspektora HDZ-ova Andrije Mikulića, no to da Mikulić nije ispravno popunio svoju imovinsku karticu u kojoj nije valjano naveo kvadraturu svoje vile na Krku, stara je vijest koju je naš portal pa i tjednik 7Dnevno obrađivao prije više od godinu dana. Vrag je u detalju, ili pak u Mikulićevom slučaju u trenutku, naime, priča je zainteresirala širu javnost baš u času kada se on ukazao u kampanji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kao osoba zadužena za njenu kampanju u hrvatskoj metropoli.

Mikulića je predsjednica u svoj tim prigrlila ignorirajući pritom sugestije premijera Plenkovića koji joj je predlagao da za zagrebački dio kampanje na popis svojih suradnika uvrsti Dragu Prgometa te tajnika Ivana Ćelića, što šefici države nije padalo na pamet. Ono što također valja imati na umu kada se o Mikuliću govori jest da on slovi za kadar Milijana Brkića, a upravo stoga, Plenković otkako je preuzeo HDZ pokušava eliminirati kako Brkića, tako i Mikulića ne bi li pročistio zagrebački ogranak stranke, i u njega inflirtirao svoje ljude.

Baš kada mu se učinilo da mu je micanjem Mikulića u Državni inspektorat to krenulo, predsjednica Mikulića vraća u politički život angažirajući ga u kampanji, i to vrlo vjerojatno na Brkićevu sugestiju. Premda se u javnom prostoru posljednjih tjedana progovaralo o tome da su Plenković i Brkić izgledili odnose te se zbližili, izvori bliski Vasi tvrde da to nije točno te da je i aktualizacija ove priče o Mikuliću pokazatelj da se zaraćeni dvojac još uvijek nije udružio oko zajedničkih interesa.

Sukob u vladajućoj stranci sve se očitije preljeva i na predsjedničinu kampanju u kojoj se koplja lome između Plenkovićevih, i kadrova aktualne šefice države. U skupinu ljudi koje je predsjednica osobno birala spada i Mikulić koji na unutarstranačke okršaje nije spokojno motrio pa je stoga Prgometu odlučio uzvratiti iz fotelje Državnog inspektora i baš tu mogao bi ležati razlog za to što se mediji ovih dana bave starom pričom o njemu.

Naime, Prgometu se Mikulić zamjerio jer se zainteresirao za poslovanje tvrtke Armus koja je u vlasništvu njegova brata Mije Prgometa, a koja je poslovala s nekolicinom gradskih pa i državnih tvrtki.