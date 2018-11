Mikulić: Nisam čuo od Hasanbegovića da napušta koaliciju sa Strankom Bandić Milan i HDZ-om

Autor: Hina

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) ocijenio je u četvrtak da neće uspjeti pokušaj raspuštanja Gradske skupštine i dodao kako od Zlatka Hasanbegovića, koji najavljuje podršku Neovisnih za Hrvatsku takvom prijedlogu ako oporba skupi 21 glas, nije čuo da napušta koaliciju sa Strankom Bandić Milan i HDZ-om.

Novinari su predsjednika zagrebačke Gradske skupštine pitali hoće li biti izbora za Gradsku skupštinu jer GLAS planira predložiti njezino raspuštanje, a Neovisni za Hrvatsku kažu da će to podržati ako oporba sakupi 21 potpis.

“Što ste rekli, tko to planira? Rekli ste GLAS? Aha, to su oni što su iz neke stranke otišli u drugu stranku, osnovali drugu stranku. Pa to govori najviše o njima. Mislim da sam bio vrlo jasan”, rekao je Mikulić i poručio: “Kažu ljudi da kada bi se u životu vrabaca bojao, ne bi žito sijao”.

“Demokratsko je pravo da svatko predlaže ono što misli, da ima većinu. Ako skupi većinu, onda je demokracija, volja naroda, onda ćemo na nove izbore. Kako sada stvari stoje, kao što to oni pokušavaju neuspješno ‘iks puta’ izvoditi u Hrvatskom saboru kad traže povjerenje Vladi, tako će im to pro futuro proći i sa ovim prijedlogom u Skupštini grada Zagreba. A oni neka žive svoj san”, poručio je Mikulić.

Na pitanje kako komentira što njihov dojučerašnji koalicijski partner Neovisni za Hrvatsku kažu da će podržati inicijativu za raspuštanje Gradske skupštine, Mikulić je podsjetio da tri stranke imaju Sporazum o programskoj suradnji. “Ja ni jednog trena nisam čuo od svojih koalicijskih partnera, koji su potpisali Sporazum o programskoj suradnji, da oni izlaze iz koalicije”, rekao je Mikulić.

Istaknuo je da isto tako nije čuo da je gradski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović, koji se, kako je rekao, “sada isključivo bavi Skupštinom, dao izjavu vezano za izbore u Bosni i Hercegovini i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini koji nema svog predstavnika.” Bilo bi, kazao je, “zgodno da takvu izjavu da jer ovaj problem Skupštine je puno manji nego problem hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nakon izbora koji su bili.”

Petek: Na proračunu Grada Zagreba vidjet će se postoji li većina u Gradskoj skupštini

Gradski zastupnik iz stranke Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Renato Petek, koji je u zajedničkom Klubu gradskih zastupnika s SDP-om i HSS-om, smatra da će se na glasanju o gradonačelnikovom prijedlogu gradskog proračuna za sljedeću godinu vidjeti ima li većine i tko je ona.

“Ono što bi bilo najjednostavnije i gdje će se stvarno vidjeti postoji li većina ili ne – tko podržava gradonačelnika ili ne – će biti proračun Grada Zagreba za tri tjedna. Mi sada možemo čak i možda odraditi ovu sjednicu u ponedjeljak, 12. studenoga, do kraja, a sljedeća sjednica nam upravo donosi tu ključnu odluku na kojoj ćemo vidjeti tko podržava gradonačelnika, a tko ne”, istaknuo je Petek.

Rekao je i kako Hasanbegović nije jasno rekao da izlazi iz vladajuće koalicije te da pročelnica Gradskog ureda za kulturu Ana Lederer , koja je iz stranke Neovisni za Hrvatsku, nije dala neopozivu ostavku na svoje mjesto.

“Čini mi se da su oni iskoristili na žalost jednu bizarnu situaciju u gradu Zagrebu s gostovanjem tog, prema gradonačelniku Bandiću uvaženog gosta (Dragan Marković Palma), da izvrše određeni pritisak ili izazovu pažnju javnosti,” rekao je Petek.

Mikulić je danas u Staroj gradskoj vijećnici primio učenike, sudionike natječaja za Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, a na primanju su bili i članovi skupštinskog Odbora za javna priznanja, u kojemu je i Petek.