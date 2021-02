MIG-ovi SE SPUŠTAJU, A NOVI AVIONI NE STIŽU: Sve je izglednije da će nam stranci čuvati nebo. ‘To je jako opasno, jedna spirala, put bez povratka’

Autor: Daniel Radman

Hoće li “hrvatsko nebo” čuvati stranci? Pitanje je ovo koje se sve glasnije postavlja nakon (zasad) privremene odgode odabira nabave borbenih aviona.

Danas raspoloživi MIG-ovi trebali bi se spustiti kroz dvije godine, iako ministar obrane Mario Banožić govori i o 2024. godini. Čak i da je u pravu to i dalje ne znači da bi novi avioni stigli i bili spremni za nadzor hrvatskog zračnog prostora.

Trajnija odgoda odabira značila bi da bi odgovor na pitanje postavljeno na početku teksta bio potvrdan.

“Ako se ugovor ne potpiše i dođe do tog scenarija, bilo bi to jako opasno, jedna spirala, put bez povratka. Postojala bi velika opasnost da bi netko mogao doći na ideju “evo, sad nam netko drugi štiti zračni prostor i očito nije to tako strašno, može to biti i trajno riješenje”, upozorava naš vojni analitičar Jan Ivanjek.

“Nama već sada stranci, točnije Mađarska, noću preuzimaju zadaću. Odnosno, uskočit će da se izvrši presretanje tijekom noćnih sati jer Hrvatska ne održava sposobnost noćnog djelovanja sa svojim borbenim avionima”, dodaje.









No, sve i da se potpiše ugovor pitanje je kada bi zrakoplovi, ali i piloti bili spremni.

“Sve ovisi o tome hoće li se u narednih nekoliko mjeseci potpisati ugovor o nabavci borbenih aviona. Koliko bi bila ta ‘rupa’ u zaštiti zračnog prostora, ovisilo bi i o avionu koji se izabare. Novi F-16 mora se tek proizvesti, tu postoje i drugi kupci koji su svoje avione već platili, što bi značilo odgodu od tri-četiri godine, daleko više nego što bi se čekao rabljeni ‘Rafali’ koji bi u punom kraćem roku bili spremni za isporuku.”

“Ukoliko se napravi odabir u narednih nekolko mjeseci i sve da se ugovor potpiše do kraja godine, još uvijek bi postojala mogućnost da se ne stignu preuzeti incijalne operativne sposobnosti prije nego isteknu resursi svim MiG-ovima i tada će netko drugi preuzeti preuzeti zadaću zaštite zračnog porstora. Ali, to je jedan drugi kontekst ako znate da su vam ljudi na obuci i da se avioni spremaju za isporuku. Onda znate da je to samo privremeno rješenje jer to je jedino što i može biti – prema Ustavu nužno je da Hrvatska ima suverenitet u svom zračnom prostoru.”









Odgoda odabira uslijedila je zbog potresa u Banovini, a najavu premijera Andreja Plenkovića podržali su i predsjednik Zoran Milanović, pa čak i SDP kao stranka. No, iz toga proizlazi da država nema kapaciteta voditi brigu o dva problema istovremeno.

“Predsjednik je rekao kako očekuje postupak odabira nastaviti u trećem mjesecu, dakle suglasan je da se avioni nabavljaju bez obzira na sve. To je nešto što ozbiljna država mora moći napraviti. Poplave, potresi, prirodne katasfrofe, to nije nešto što smije omesti funkcioniranje države. Država ima svoje zadaće i ne može sve stati zbog prirodne katastrofe. S druge strane, to što SDP govori može biti njihovo političko pozicioniranje, hvatanje glasova, a u to ne bih ulazio. Činjenica je da se nabavka aviona u ovako kritičnom trenutku mora provesti jer vremena jednostavno više nema. Sami smo se u to doveli, mi smo 10-15 godina odgađali te postupke nabave i to, na žalost, dolazi sad na naplatu. Vremena više nema, ali avioni se moraju nabaviti.”