‘MI SMO TAOCI!’ Tko prijeti Kujundžiću? Ovo je svima promaklo! Peternel: To treba ispitati

Mandat na raspolaganje ponudio je ministar zdravstva Milan Kujundžić premijeru Andreju Plenkoviću, nakon afera koje su se nagomilale oko njega. No, politički analitičar i kolumnist našega portala Igor Peternel, objašnjava kako je to u najmanju ruku apsurdno.

”Nitko u ovoj zemlji ne objašnjava što znači dati mandat na raspolaganje, što to znači, pa njegov mandat je uvijek na raspolaganju premijeru i on ga u svakom trenutku može smijeniti, ako smatra da ne radi dobro. To što je Kujundžić dao mandat na raspolaganje, to je ništa. Kujundžić se oglušio na premijerove zahtjeve da sam podnese ostavku, i očito poslao poruku ako misliš da me treba smijeniti, smijeni me sam”, kaže Peternel dodajući da je ministar zdravstva iznio ozbiljne optužbe o interesnim skupinama u zdravstvu, koje čak mogu biti i istinite, a to je naglašava potrebno ispitati.

”Sve ovo skupa, imajući u vidu ostavku slovenske vlade, koja je demokratski osjetljiva na nedostatak legitimiteta i ima demokratske standarde pokazuje da smo mi u talačkoj krizi, Plenkoviću novinari ruše članove Vlade, a on nas i dalje maltretira”, poručuje Peternel dodajući da je vrijeme za premijerov odlazak. Kako nadalje ističe, izgledno je da se Kujundžić naljutio te bio dosta konkretan u svojim prozivkama interesnih skupina, a sve okolnosti koje se odvijaju oko njega upućuju na to da bi ga Plenković ipak mogao maknuti iz Vlade. Inače Kujundžić je na konferenciji za medije na kojoj se očekivala njegova ostavka jasno potvrdio da mu se prijetilo pa otkrio i radi čega.

“Usprkos prijetnjama pokrenuo sam nabavu PET CT uređaja. Nisam dopustio da se informatizacija zdravstvenom sustavu provodi po pozivnom postupku uz pregovore”, kazao je.