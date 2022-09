‘MI SMO BORCI PROTIV KORUPCIJE!’ Plenković uzvraća udarac nakon kaosa s Inom: Čut će nas jeftini demagozi, poslat ćemo im poruku

Autor: M.P.

Održava se sjednica Vlade.

Na dnevnom je redu konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama te odluka o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb za sklapanje ugovora za nabavu CT uređaja za potrebe hitne radiologije.

Premijer Andrej Plenković imao je uvodno obraćanje.





“Nastavno na izjave ministara, najoštrije osuđujem grozan slučaj, ubojstvo žene u Novskoj, dosta smo pooštrili zakonske odredbe, praksa je otišla u kaznenu domene, nažalost ovo nasilje je teško iskorijeniti, vjerujem da ćemo dodatnim mjerama i dijalogom s civilnim društvom unaprijediti okvir i praksu tijela i institucija. Ovo ruši same temelje društva”, rekao je uvodno premijer.

Zatim je govorio koliko je njegova Vlada ulagala u sport, Medvedu je zahvalio što je bio u Vukovaru na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih.

“Cilj je pronaći nestale, radi se napredak, no dok taj proces ne bude dovršen, nećemo stati u naporima”.

Podsjetio je na sastanak u Bledu, rekao da je sa slovenskim premijerom razgovarao o energetskoj i gospodarskoj razini, razgovarao je i s Christianom Schmidtom o Izbornom zakonu u BiH.

“Zalažemo se za ravnopravnost Hrvata kao najmanjeg konstitutivnog naroda, kada je jasno deklarirano da nije bilo dobre vjere od strane bošnjačkih stranaka da se dogovor postigne, on ima mogućnost popraviti situaciju”.

Osvrnuo se i na rast BDP-a u Hrvatskoj.









“Samo Slovenija ima veću stopu rasta u tom kvartalu. S obzirom na ovakvu turističku sezonu, prema podacima smo na 14,9 milijuna dolazaka, to je povećanje od 28,62 posto u odnosu na 2019. godinu. Izrazito ohrabrujući rezultati, ukupni rast u ovoj godini će biti viši nego što smo i mi predviđali”.

Dodao je da su spremni za početak školske godine, svim školarcima je zaželio dobrodošlicu ili sretan povratak u klupe.

Rekao je i da se 5. rujna kreće s dvojnim iskazivanjem cijena u kunama i eurima, to je važan instrument prilagodne potrošaća na zamjenu kune eurom.









“Ključno je zaštititi hrvatske potrošače”, rekao je premijer.

“Jučer sam najavio, idući tjedan izlazimo s paketom mjera zaštite od rasta cijena energenata, bit će namijenjene za kućanstva, javni sektor, neprofitne organizacije, škole, vrtiće, udruge, vjerske zajednice. Učinit ćemo sve da im računi budu takvi da ih mogu plaćati bez većih problema. Posebno ćemo voditi računa o najugroženijima. Vodimo računa o umirovljenicima, ribarima, poljoprivrednicima, poduzetnicima. Mislim da će svi akteri biti zadovoljni kako je snažan paket koji pripremamo. Imamo fiskalni kapacitet, našli smo dobar okvir”.

O Ini

“Slučaj zlouporabe povjerenja, pranja novca, predmet ima pravosudnu i upravljačku dimenziju. Poduzimat ćemo korake da se stvari promijene, ovo što se dogodilo je katastrofalno, iz korijena treba promijeniti. U političkom smislu treba odgovarati skupina koja je ovo organizirala. Poslat ćemo poruku političkim protivnicima koji su tu vidjeli šansu za poene, naša borba protiv korupcije je snažna. Pravda je, kada je riječ o borbi protiv korupcije, slijepa, ovo nije politički sponzorirana aktivnost. Jeftine pokušaje demagoga koji su sve glasniji unutar opozicije nećemo prihvatiti. Borit ćemo se protiv njih. Kada je riječ o svim našim aktivnostima, očuvanju radnih mjesta, mjerama, Schengenu, uvođenju eura, govore o tome da Vlada ima jasan smjer, slučajeva nezakonitih je bilo, ima ih, bit će ih, korupcije nažalost ima svugdje. Institucije su to na vrijeme otkrile, novac je sačuvan. Dio sredstava je već uplaćen u proračun i neće uteć nigdje. Vlada je stabilna, borba protiv korupcije nam je važna. Dokazat ćemo to paketom mjera idući tjedan. Politički ćemo se rado boriti jedni s drugima i to u dijalogu kada počne Sabor”, rekao je premijer.