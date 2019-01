‘Mi mu dajemo privid da je Bog!’ Borić oštro po Bandiću: Evo što je rekla

Zagrebačka gradska zastupnica iz stranke Nove ljevica, Rada Borić gostovala je u N1 emisiji Novi dan.

Neovisno o tome što prema svim istraživanjima ne prelazi izborni prag, Milan Bandić raste zahvaljujući prebjezima. Jednako tako uspješno se obračunava s neistomišljenicima. Sve ozbiljnije se razmatra ideje oko izbornog sustava kako bi se izbjegli ovakvi prebjezi.

“Ne radi se samo o saborskom klubu Milana Bandića, nego i o Zagrebačkoj skupštini, tome smo svjedočili nedavno. Ono što dodatno zabrinjava je da nitko ne želi ući u pravu reformu jer to su i izborne jedinice koje ne odgovaraju po broju birača, da ne govorimo kako nam izgledaju popisi birača s mrtvim dušama.”

Milan Bandić je na svojoj posljednjoj konferenciji za mediji rekao da on “operativnu politiku” može predavati na najvećim svjetskim sveučilištima.

“Ne znam koliko bi to na tim sveučilištima nazvali operativnom politikom. Na toj konferenciji je rekao i kako se njegova stranka ne bavi ideološkim temama, već samo interesom građana. Njegova se stranka itekako bavila ideološkim temama dok je bilo potrebno da ga podupre stranka Zlatka Hasanbegovića. No indirektno je rekao i nešto drugo – da je iznad ideologije uvijek kapital. Kapital ne zanima jeste li lijevo ili desno, samo profit. Mislim da to zanima i gradonačelnikaa… Trebalo bi vidjeti kako se prema Bandiću ponašaju i novinari, vidjeli smo nedavno na proslavi pravoslavnoga Božića kako se prema njemu udvarački ponošaju i neki uglednici, novinari se smijulje na njegove seksizme, na njegove gluposti. To govori više o nama nego o njemu, mi njemu dajemo privid da je Bog.”

On kaže da su mu mediji važni, da ga oni drže, a onda ih vrijeđa. Svako pitanje je legitimno, njegovo je da na njih odgovara na način da ne vrijeđa. Ali to nije ništa novo, sto puta smo to čuli, u Skupštini isto tako vrijeđa i nas zastupnike. Na nijedno pitanje nije odgovorio bez da nije vrijeđao ljude.”

Politički obračuni se nastavljaju, Nezavisni za Hrvatsku koji su Bandiću uskratili potporu gube svoje pozicije.

“Naravno, svi koji su pratili ‘brak’ između gradonačelnika Bandića i stranke gospodina Hasanbegovića znali su da će se te pozicije izgubiti u trenutku kada Neovisni gradonačelniku otkažu lojalnost.

Tragično je da je u Zagrebu ‘lex šerif’ omogućio gospodinu Bandiću da sam postavlja ljude i bez obzira na pravilnike i poslovnike ih isto tako može maknuti.”